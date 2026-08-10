Acelerón del Barça por Rodri: esperan cerrar el fichaje en 48 horas

El Barça se ha marcado como objetivo prioritario cerrar el fichaje de Rodri esta misma mañana y todo indica que habrá fumata blanca en las próximas 48 horas. La idea del club blaugrana es sellar un principio de acuerdo este miércoles ya que las negociaciones avanzan de forma rápida para que el futbolista pueda incorporarse al equipo junto al resto de los internacionales españoles. Rodri ya ha llegado a un entente con el Barça para las próximas cuatro temporadas, por lo que solo queda el OK del City a las últimas propuestas que está lanzando el club blaugrana para sellar el fichaje. Rodri será del Barça.

La operación dio un impulso el pasado viernes cuando el futbolista le comunicó al Manchester City que solo negociara con el Barça, ya que había decidido jugar en el club blaugrana rompiendo sus conversaciones con el Madrid. Rodri ha pedido salir del club inglés con elegancia y es un jugador muy respetado en Manchester por lo que se intentará agilizar la negociación para que pueda salir por la puerta grande. Rodri entiende que ha acabado un ciclo en la Premier y que es el momento de regresar a España. Ha sido un auténtico profesional muy valorado internamente y eso también facilita ahora mucho las cosas.

Pese a todo, la primera oferta del Barça no acabó de cuadrar en el Manchester City. Todos los clubs están hilando muy fino con sus ingresos para respetar el 'fair-play' financiero y, tras las incorporaciones que han realizado este verano, el City quería un mínimo de ingreso en esta operación. A pesar de que en Inglaterra algunos medios deslizaron que el City había pedido 80 millones por Rodri, la realidad es que la operación podría cerrarse en una cantidad cercana a los 65 millones incluyendo un pago fijo y variables.

Tanto Barça como City están negociando ya los últimos flecos para desencallar el asunto y el timming va dirigido hacia oficializar este fichaje el próximo miércoles. Rodri ya ha acabado sus vacaciones en Ibiza y está disponible para viajar a Barcelona en las próximas horas, cuando el City le de permiso para pasar una revisión médica con el club blaugrana. Las relaciones entre City y Barça también son muy fluidas y en los últimos años se han realizado ya varias operaciones.

La llegada de Rodri motivará la salida segura de Marc Casadó, futbolista ya descartado para el último amistoso en Italia y es probable que el canterano Marqués también pida salir cedido para tener más protagonismo fuera del Barça. El club blaugrana no desea que Marc Bernal salga de la entidad, ya que están convencidos de que tendrá minutos y que crecerá junto a la figura de Rodri a su lado. La situación de Frenkie de Jong sí que queda seriamente comprometida, tanto por su lesión como por lo que pueda suceder una vez recuperado. Rodri viene para ser titular y el holandés se va quedar sin tener mucha participación este curso.