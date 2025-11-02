Se acelera la venta de entradas para el entrenamiento en el Spotify Camp Nou

La venta de entradas para presenciar el histórico entrenamiento de este viernes en el Spotify Camp Nou ha sufrido este domingo un considerable aumento coincidiendo con la apertura del proceso para el público en general. En apenas unas horas, se ha pasado de las 7.500 localidades que retiraron los socios en una exclusividad de 48 horas, a las prácticamente 12.000, lo que permite ser al club optimista en cuanto a la respuesta del aficionado.

El Barça muestra nuevas imágenes del nuevo Spotify Camp Nou / FCB

Desde el pasado viernes a las 11.00 horas hasta este domingo, también a las 11.00 de la mañana, los socios y socias del FC Barcelona han tenido la oportunidad de retirar su localidad en exclusividad para un entrenamiento del conjunto preparado por Hansi Flick que servirá como banco de pruebas de cara a la apertura, cada vez más cerca, del Spotify Camp Nou en partido oficial.

10 euros para el público en general

El precio para los socios y abonados fue de 5 euros y se vendieron alrededor de 7.500 entradas. Pero ha sido sobre todo cuando el proceso de venta se ha abierto al público en general que el aumento ha sido considerable, teniendo en cuenta que la ocasión de ver en acción a las estrellas futbolísticas del Barça, y además, conocer desde dentro el nuevo estadio es una grandísima oportunidad para los aficionados azulgranas.

Para estos seguidores que no son socios, se ha establecido un precio de compra de 10 euros por entrada (la recaudación será destinada a fines benéficos de la Fundació FC Barcelona). Y a buen seguro que en los próximos días irán aumentando las peticiones hasta llegar al límite que se ha fijado el club de venta, que es de 23.000 espectadores. Estos se ubicarán en las zonas de Tribuna y de Gol Sur del estadio flamante estadio barcelonista y que, lógicamente, coincide con los sectores que se abrirán cuando se obtenga la licencia para la fase 1B con 45.000 espectadores.

Aunque el proceso esté actualmente abierto al público en general desde este domingo, los socios y socias barcelonistas pueden igualmente solicitar sus localidades, si así lo desean.

El entrenamiento del próximo viernes comenzará el a las 11:00 h, y las puertas del estadio se abrirán a las 9:30 horas. El FC Barcelona preparará en esta sesión el partido del domingo día 9 en Vigo contra el Celta.