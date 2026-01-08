P4SA, la academia 'made in La Masia' que triunfa por el mundo

Desde hace ya muchos años, el modelo Masia es admirado y respetado en todo el mundo. La metodología que se imparte y se respira en el Barça se intenta expandir por todo el planeta. Y de eso saben bastante los socios de P4SA (P4 Soccer Academy), una academia de élite internacional que funciona desde hace unos años y que crece de forma imparable. Su radio de actuación principal estaba focalizado en Estados Unidos, pero está ya consolidada en Paraguay, ha realizado un campus en Alemania y proximamente se activará también en Argentina, en Santa Fe (ya cerrado) y otros puntos de América Latina. Bolivia, Perú, Chile y Uruguay también se han interesado y se está estudiando el aterrizaje.

Los propulsores de todo, perfiles que han 'mamado' Barça durante un buen puñado de años. Isaac García estuvo siete temporadas en las categorías inferiores del Barça y por sus manos pasaron futbolistas como Fermín, Gavi, Ansu o Xavi Simons; los hermanos Portas (Carlos y Albert) estuvieron un buen puñado de temporadas (ocho años Albert, ni más ni menos) también jugando en el fútbol formativo azulgrana. Y el último en unirse al trayecto ha sido Oriol Soldevila, exjugador barcelonista en etapa juvenil y actual futbolista del Hércules.

LAS 4 P, LA BASE DEL MÉTODO

"Las cuatro P metodológicas las aprendemos en el Barça de la mano de Paco Seirul.lo y Joan Vilà. Las tenemos en orden tal y como nos las explicaron: percepción (saber todo lo que te rodea para decdiri mejor), la posición (creemos en el juego posicional) y esta posición te da posesión y presión para recuperar rápido. Empezamos en Estados Unidos así que decidimos 'americanizarlo' un poco. Desde que salí del Barça mi intención era ir a Estados Unidos, a la MLS. Veía que era una Liga que estaba creciendo mucho, que en esa época había 23 o 24 franquicias y había un proyecto para llegar a 30, estaban cerca de que les dieran el Mundial 2026. Entre una cosa y otra, la cosa se complicó", explica Isaac García a SPORT.

Isaac García, Portas y uno de los chicos que ya han vivido la experiencia de 'The Journey' / PS4A

"Con mis dos socios, Albert y Carlos Portas, siempre he tenido buena relación. A Albert lo entrené en el Barça. Ellos se fueron a Estados Unidos becados a jugar a fútbol. Cuando empezaron su carrera tenían algunas dudas y me consultaron para que les asesorara. Estuvimos hablando y les expliqué mi idea, hacer una academia internacional en Estados Unidos con una metodología que habíamos aprendido tantos años en el Barça, pero con nuestros matices. Sale de La Masia, pero no vendemos Masia. Solo decimos que hemos estado allí y sale de allí. Y lo vimos todos claro. Empezamos en Acción de Gracias de 2023 haciendo el primer campus en New Jersey. Quereíamos meter la primera pata antes del Mundial", prosigue García.

FASE DE CRECIMIENTO

"Durante esos ocho, nueve meses, hicimos reuniones, meetings. A partir de ahí hemos hecho campus en New Heaven, cinco en Miami, en Paraguay, dos en California y estas Navidades hicimos uno en Alemania, cerca de Munich. Ahora estamos creando la empresa en California, que será nuestra base en Estados Unidos. Entre nuestros dos campus en California tuvimos a 90 jugadores, un éxito", continua Isaac García.

Oriol Soldevila se ha unido a P4SA / P4SA

ORIOL SOLDEVILA SE UNE

"Oriol Soldevila, buen amigo de Albert y Carlos, se ha unido como socio. Y tenemos muchos planes de futuro. Nuestra idea es en 2027 crear una academia in situ en California. Y está la vía abierta de crear lo mismo en Paraguay. Es un país con muchas posibilidades. En colaboración con Champions deporte organizamos el campus y funcionó muy bien. Es un territorio muy futbolero. Fuera del Barça, somos la única academia del mundo que ofrecemos una meteología Barça. Además, es 360 grados, la ofrecemos desde la perspectiva mía, como entrenador, y del exjugador. Es importante de cara a los chicos, es muy enriquecedor".

Isaac García, en una imagen de uno de los campus / PS4A

"Ahora hemos creado un programa, The Journey. Los mejores jugadores de cada campus, los que vemos que tienen nivel y madurez, se les ofrece la posibilidad de que vivan una experiencia en España. Vienen, les ofrecemos entrenamientos personalizados, les llevamos a entrenar con clubes de la zona. El primero fue en septiembre pasado y luego vinieron tres chicos de Paraguay. Por ahora, hemos colaborado con Girona, Cornellà, L'Hospitalet. Luego hay programas de un año para chicos mayores de edad o con 16 con pasaporte europeo", añade García.

"Nosotros no queremos que esto se quede en el campus. Los jugadores que nosotros escogemos los consideramos jugadores P4SA, hablamos con ellos, nos preguntan, los asesoramos. La idea es crear la academia internacional más potente del mundo porque queremos ayudar a los chicos de manera honesta con una metodología de máximo nivel y que estos jugadores no lo vean solo como un campus, sino como algo que te puede ayudar en el futuro. Que los podamos acompañar para llegar a su máximo nivel", matiza Isaac.

Dentro de 'The Journey', estas semanas se encuentra en España el 'influencer' americano Abelardo Campuzano, que cuenta con 1,6 millones de seguidores en Instagram y que se prepara con P4SA para el Campeonato del Mundo de Creadores de Contenido.