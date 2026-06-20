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FC BARCELONA

El abuelo de Ferran Torres, sin tapujos: "A mí no me gusta el Barça, prefiero que esté en el..."

No entiende el motivo por el que no juega en otro equipo y dio su punto de vista sobre el rendimiento que está teniendo en el Mundial 2026

Ferran Torres celebra su gol en el amistoso España-Irak previo al Mundial 2026

Ferran Torres celebra su gol en el amistoso España-Irak previo al Mundial 2026 / Europa Press

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

España no empezó con buen pie el Mundial 2026, que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá. La selección liderada por Luis de la Fuente fue incapaz de superar a Cabo Verde durante los 90 minutos y el resultado acabó en tablas (0-0). Uno de los jugadores más cuestionados fue Ferran Torres, quien gozó de las oportunidades más claras del encuentro.

El atacante valenciano jugó en el extremo, algo que puede cambiar para el partido ante Arabia Saudí, debido a que el seleccionador español lo habría probado en las sesiones de entrenamiento como '9' puro. En cambio, de Mikel Oyarzabal, que se pasó los primeros 30 minutos sin tocar el balón. Un récord histórico.

La selección española dejó mucho que desear a todo el mundo y una de las personas que se pronunció al respecto fue el abuelo de Ferran Torres después de hablar con un reportero de Televisión Española. El de Foios, municipio valenciano, se mostró tal como es. "El otro día daban lástima todos", empezó diciendo.

Respecto a la 'final' contra Arabia Saudí, el abuelo del '7' del Barça no tiene muchas expectativas, pues aseguró que la selección saudí planteará el mismo partido que realizó Cabo Verde, algo que es mala señal para España. "Arabia hace lo mismo, tirarse atrás, van a hacer lo mismo; el ridículo", señaló.

A pesar de que no confía mucho en España, el de Foios se atrevió a dar un pronóstico para el encuentro: 1-0 con gol de Ferran Torres. "Me han obligado a decirlo, cuidado", aseguró.

Una de las cosas que no le gustan es que su nieto juegue en el Barça, después de que el club azulgrana pagara 55 millones más variables al Manchester City en 2021. "No me gusta el Barcelona, prefiero que esté en el Levante, más claro agua", expresó el abuelo.

Por otro lado, reconoció que no está muy ilusionado con el Mundial, a pesar de que es una competición especial, ya que solo se celebra cada cuatro años.

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En cambio, su mujer y abuela de Ferran es todo lo contrario. "Mi mujer tiene una vela y la Mare de Déu del Patrocini allí encendida", reveló.

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