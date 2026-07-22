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La abuela de Lamine Yamal: "Cuando vengas, te preparo de comer lo que tú quieras"

Fátima fue entrevistada por el programa 'Al Rojo Vivo', donde también reconoció cómo vivió el gol de Ferran Torres

La abuela de Lamine Yamal, en el programa 'Al Rojo Vivo'

La abuela de Lamine Yamal, en el programa 'Al Rojo Vivo' / SPORT

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Lamine Yamal fue uno de los artífices para que España consiguiese su segundo Mundial. El futbolista del FC Barcelona fue de menos a más en el torneo, debido a que llegó a la concentración española entre algodones,  pues estuvo más de un mes y medio alejado de los terrenos de juego por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

La celebración de España está dando mucho de qué hablar, y desde el programa 'Al Rojo Vivo', emitido en La Sexta', se desplazaron hasta el barrio de Rocafonda, un municipio de Mataró, para hablar con la abuela del '10' del conjunto azulgrana, Fátima.

En primer lugar, el periodista Marc Fuster empezó diciendo: "Estoy con la mujer más feliz de Rocafonda y, seguramente, una de las más felices de España... ¿Cómo estás? Ya has dirigido que tu nieto es campeón del mundo".

Fátima no dudó en reconocer que "estamos muy felices", y dio el agradecimiento a "toda" España: "Esto es de todos".

En ese instante, el colaborador de 'Al Rojo Vivo' le cuestionó por cómo vivió la final entre la selección de Luis de la Fuente contra Argentina, a lo que Fátima respondió: "Hombre, estuve bastante nerviosa, pero cuando Ferran Torrres metió el gol, dije: 'Vale, ya está'".

Lamine Yamal of Spain with his medal during the FIFA World Cup 2026, Final football match between Spain and Argentina on 19 July 2026 at MetLife Stadium in East Rutherford, New York, New Jersey, United States - Photo Alexandre Martins / DPPI AFP7 19/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Alexandre Martins / DPPI / AFP7 / Europa Press;2026;ARGENTINA;ARGENTINE;COUPE;cup;ESPAGNE;FIFA;FINAL;FINALE;FOOT;football;MONDE;mondial;Soccer;Spain;Sport;WORLD;FOOTBALL - WORLD CUP 2026 - FINAL - SPAIN v ARGENTINA;

Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press

La abuela del futbolista del conjunto azulgrana desveló que todavía no ha podido hablar con él, ya que ha vivido unos días muy intensos, marcados por la final disputada en el MetLife Stadium y por la posterior celebración en España.

Fátima, en 'Al Rojo Vivo'

Fátima, en 'Al Rojo Vivo' / La Sexta

El '10' del Barça ya se encuentra de vacaciones y a uno de los sitios que acudirá sin duda es a Rocafonda, donde Fátima ya lo espera con los brazos abiertos: "Cuando vengas, te preparo de comer lo que tú quieras".

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La abuela de Lamine Yamal revela cómo vivió el gol de Ferran Torres

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