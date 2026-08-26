La abuela de Julián Álvarez: "De pequeño reunía todas las condiciones. Las maestras lo querían. Era muy estudioso, observador y tranquilo"

Julián Álvarez es oficialmente el culebrón del verano. Ya se veía venir. El delantero argentino está en el radar del Barça desde hace muchos meses y Julián nunca ha ocultado su sueño de vestir la camiseta azulgrana. El actual jugador del Atlético de Madrid sigue forzando su salida, pero el conjunto colchonero no cede y todo apunta a un desenlace de última hora sobre el cierre de mercado.

El delantero lleva dos años en el Atlético de Madrid, un lugar donde se ha sentido cómodo pero que se le ha quedado corto a la hora de lograr títulos. Comenzó su carrera profesional en River Plate, donde rápidamente destacó por su capacidad goleadora y su versatilidad en el ataque.

De River a ser campeón del mundo

Con River ganó varios títulos importantes, entre ellos la Copa Libertadores de 2018 y la Liga Profesional de 2021. En 2022 fue traspasado al Manchester City, club con el que consiguió la Premier League, la FA Cup y la Champions League en la temporada 2022-2023. Con Argentina, su carrera ha sido cuanto menos exitosa. Ganó la Copa América 2021 y tuvo el Mundial de Qatar 2022.

Pero en 2024, ante la falta de minutos por la gran competencia de Erling Haaland, fichó por el Atlético de Madrid. En dos temporadas, ha anotado 49 goles y ha repartido 7 asistencias, nada mal.

La influencia de su familia

Julián es un chico familiar. No se entiende su éxito sin la influencia de su familia. "Siempre veo los entrenamientos, estoy pendiente de todo lo que dicen de Julián. Le deseo mucha suerte, sabe que lo sigo siempre", afirmó su abuela, 'Tata', una pieza fundamental en la vida del argentino.

Su padre, Gustavo Álvarez, trabajó gran parte de su vida en fábricas de cereales y como camionero. Fue el primer mentor e impulsor futbolístico de Julián en sus inicios en el Club Atlético Calchín. Mariana Álvarez, madre de Julián, se desempeñó como 'maestra jardinera' (educación infantil) en su pueblo natal.

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, en el banquillo momentos antes del partido de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Villarreal, este domingo en el estadio Metropolitano, en Madrid. / Kiko Huesca / EFE

"Jugaba en su casa y venía acá también. Había que cuidar que no rompiera nada cuando jugaba adentro. También lo hacía en 'La Planchada', la canchita a la que iba cuando era chico", recordó su abuela en 2022 para 'El Doce TV'.

El deseo del argentino

El mayor sueño de Julián, desde pequeño, era jugar con Messi y está cumpliendo el sueño de cualquier futbolista, nada menos que en el Mundial de Qatar y representando a la Selección Argentina. "La primera vez que jugó en la Selección me emocioné más. Me voy acostumbrando a emocionarme", aseguró, al ver una de las fotos del Araña con el astro rosarino, "Tita" se emocionó, aunque reconoció que ya se está volviendo una costumbre.

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"De chico reunía todas las condiciones. Las maestras lo querían. Era muy estudioso, observador y tranquilo", expresó, dejando claro que ya veía un futuro prometedor para su nieto. Ahora Julián, busca seguir con su carrera y dar un salto al Barça.