La abuela de Dani Olmo destapa la frase de Laporta que cambió todo: "¿Por qué no lo habremos fichado antes?"

En el reportaje 'Forjados', del diario Marca, el equipo viajó a Terrassa para reconstruir la historia de Dani Olmo. Allí conversaron con su hermano Carlos y con sus abuelas Dora Piñol y Milagros Forte, quienes relataron cómo un niño tímido y obsesionado con el balón terminó convertido en futbolista profesional.

La familia recuerda una infancia marcada por entrenamientos, viajes y renuncias. La calidad de Dani era evidente desde pequeño, pero el camino no fue sencillo: esfuerzo, disciplina y una convicción que lo llevó a abandonar la comodidad del hogar para marcharse a Croacia.

La voz de la familia: recuerdos que explican al jugador

Milagros, la abuela paterna, revive uno de los momentos que marcó su irrupción en La Masia. En un partido durante la etapa donde Dani Olmo estaba en la Masia, el narrador advirtió: "No nos adelantemos, que la gente dice que ha llegado un nuevo Messi", mientras los padres murmuraban: "Cuidado con el rubio". Aquella frase, repetida hoy con orgullo, fue el primer aviso de que Dani era distinto.

Dani Olmo empezó como '9' en la cantera del Barça / FCB

Su hermano Carlos aporta otra perspectiva, más doméstica y divertida. Explica que durante los primeros años él siempre ganaba en los partidos que jugaban juntos, pero todo cambió cuando Dani creció y su talento se impuso: "Todo lo que sabe Dani empezó aprendiéndolo conmigo. Las asistencias de tacón, estoy seguro de que se lo enseñé yo".

Dani Olmo con su hermano Carlos de pequeño / Archivo

El salto a Croacia

La familia también recuerda el día en que Dani decidió dejar España para fichar por el Dinamo de Zagreb. En el aeropuerto, con apenas 16 años, confesó a su madre: "Mamá, que si yo quiero irme a Croacia es porque quiero vivir del fútbol. Quiero ser futbolista". Ella le respondió con una frase que hoy define el espíritu familiar: "¿Y por qué crees que nos sacrificamos?".

Dani Olmo, en su etapa en el Dinamo Zagreb. / Sport.es

Ese viaje, lleno de incertidumbre, fue el inicio de su transformación. En Croacia se hizo futbolista, líder y profesional.

El regreso al Barça: un fichaje esperado

Milagros, su abuela, recuerda el día en que Joan Laporta apareció para cerrar el fichaje. Con una mezcla de humor y reivindicación, relata: "Laporta vino y me dijo: '¿Por qué no lo habremos fichado antes?' Y yo le dije: 'Bueno, pues ya ha llegado el día'".

Dani Olmo en su presentación con el Barça / Archivo

Una frase que resume años de espera y la certeza de que Dani Olmo estaba destinado a volver al club donde se formó.

Hoy, Dani Olmo es campeón del mundo con la selección española y un jugador muy importante del Barça. Con la temporada 2026-27 recién empezada, con cuatro partidos impecables del equipo, Dani Olmo espera ser protagonista por su visión, su madurez y su capacidad para decidir partidos.