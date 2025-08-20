El absurdo ruido sobre la vida de Lamine: "Siempre va antes y sale después"

Parece que hay una 'obsesión' por demonizar la vida de Lamine Yamal fuera del rectángulo de juego y de su rutina con el Barça. Cuanto más tiempo pasa, la superioridad del astro de Rocafonda sobre los rivales es más notorio. Su físico se va desarrollando y su inteligencia táctica y lectura de juego también van evolucionando. Todo, regado por la mano de un Hansi Flick que es más que consciente del diamante que tiene entre manos.

En los últimos tiempos hemos advertido que medios de comunicación y diversos sectores están insistiendo cada vez más en preguntar tanto a Flick como al vestuario en general cuando hay oportunidad acerca de los hábitos y la vida fuera del fútbol del '10'. Lógicamente, los focos se centran más y más sobre el futbolista más influyente del planeta ahora mismo. Nadie genera tanto a nivel mediático como él. Y, como tal, portales del corazón, prensa generalista y todo tipo de publicaciones dirigen sus ojos hacia él.

UNA VIDA TAN DISTINTA DE OTROS CHICOS DE 18 AÑOS

Está claro que la vida de Lamine dista mucho de la de cualquier adolescente de 18 años recién cumplidos. Por el sueldo que percibe, por la expectación que genera todo lo que hace y deja de hacer. Sus compañeros son conscientes de que entrenan al lado de un niño prodigio, de un 'elegido'. Y que el entorno es clave para cuidarlo y acompañarlo en este camino hacia la hegemonía mundial.

En ese sentido, tanto el vestuario como el staff técnico está completamente alineado cuando toca hablar de Lamine y su vida privada. De si tiene los mimbres necesarios y lo ven centrado en su carrera. De los riesgos. A veces parece que nos preocupamos más de lo que puede pasar, de si puede descarrilar, que de disfrutar el presente.

Lamine Yamal celebra su gol contra el RCD Mallorca / EFE

Por ejemplo, Ronald Araujo ha hablado para ESPN como capitán tras el debut en Mallorca (donde Lamine volvió a hacer de las suyas). "Estoy contento por él, por tenerlo con nosotros, es un jugador muy profesional. Así como juega, entrena, quiero recalcar eso. En los entrenamientos siempre está con mucha intensidad y, fuera del campo, siempre va antes y después de los entrenamientos al gimnasio. Es importante que siga así, que disfrute porque lo que hace es espectacular".

A Lamine no hay que saber llevarlo porque tiene los pies en el suelo

"Lamine es un chico normal y tiene personalidad. No hay que saber llevarlo porque tiene la cabeza y los pies en el suelo. Sabe que trabajando y de la mano del equipo, podremos conseguir cosas grandes. Así lo hemos hecho el año pasado con la selección y este año con el Barcelona", dijo recientemente Dani Olmo.

SPORT

"Lamine no sé si conoce la presión, solo hay que verlo jugar, parece que está en el patio de su casa o del colegio. Ojalá pueda seguir jugando así mucho tiempo y que no le afecte la presión, que lo dudo mucho", dijo Ferran un par de meses atrás.

REFLEXIÓN DE FLICK

Y esta reflexión de Flick dice mucho: "Lo digo a menudo: es un genio. Y tiene 17 años, tenemos que ayudarle. De momento todo está bien. Si quiere jugar los próximos 15 años al máximo nivel necesita entrenar muy bien y prepararse mentalmente también. Él es listo. No todo es disfrutar, también hay que trabajar. Y los jugadores con su talento deben hacerlo. Tiene buenos ejemplos en el equipo, como Raphinha, que además confía mucho en él".