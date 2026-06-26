Se abre la vía italiana para acelerar la salida de Marc Casadó del Barça

Marc Casadó es uno de los futbolistas que saldrá del Barça con toda seguridad en este mercado de verano. El centrocampista tiene las puertas abiertas, ya que no gozará de demasiados minutos en el proyecto de Hansi Flick, pero es el propio jugador el que decidirá equipo y está marcando claramente el timming. Al Barça le gustaría concretar un traspaso definitivo que ayudaría en el límite salarial del equipo, pero el canterano quiere tener muy claro el proyecto al que va. Solo se va a mover si, deportivamente, apuestan por él y en los últimos días se ha abierto una opción en el calcio italiano que podría cuadrarle al centrocampista.

El agente de Casadó, Jorge Mendes, está agitando el mercado para encontrar la solución óptima para el futbolista y que también cuadre con la estrategia del Barça. Mendes ha recibido propuestas desde Arabia Saudí, pero Casadó priorizaría seguir en Europa y aquí sí que se complican las opciones de un traspaso superior a los 20 millones de euros. Por ahora, los equipos interesados no han pasado más allá de la cesión con opción de compra.

Y una de esas propuestas puede llegar desde Italia. Mendes está gestando una posible operación con el Milan, club que acaba de fichar a Ruben Amorim de entrenador y que ya está avanzando en la contratación del delantero del PSG, Gonçalo Ramos, al que también representa Mendes. El agente no lleva personalmente a Amorim, pero sí que ha influido en su contratación por su buena mano en el Milan.

La opción milanista puede llegar en breve, aunque deben darse algunos condicionantes. El club italiano está pendiente de salidas -Fofana es una de ellas- y va a reforzar su centro del campo. Mendes ha ofrecido la posibilidad de Casadó y el canterano blaugrana cuadraría en Milán siempre que la operación no fuera, por ahora, muy costosa. Es por ello que la propuesta que podría llegar sería la de una cesión con opción de compra no obligada y con el convencimiento de que Casadó podría crecer mucho en Italia.

En estas semanas, Mendes ha realizado gestiones en la Premier League y también contactó con el Mónaco, pero por ahora no se ha avanzado. En Portugal hay equipos interesados, pero las propuestas económicas son bajas y la vía de Arabia Saudí, por ahora, estaría descartada. En España, Casadó tendría también salida aunque el mercado está muy parado y los equipos interesados necesitan soltar lastre. Uno de ellos es el Betis, equipo que está pendiente de vender a Altamira al Sporting de Lisboa para refozar su centro del campo. El club verdiblanco, pese a todo, solo podría asumir la compra de un porcentaje del futbolista, algo que ya hizo con Abde. La relación entre clubs es buena y este curso jugarán la Champions. Hay opciones abiertas y la italiana puede ganar peso pronto.