Se abre la vía Grimaldo para el lateral izquierdo

Es una de las demarcaciones que tiene señaladas Deco para reforzar la temporada que viene. La irrupción de Xavi Espart, con Eric García y Kounde asegurar la derecha pero es en la izquierda donde existen dudas. Las continuas lesiones de Balde le condicionan mucho y Cancelo no acaba de convencer por sus lagunas defensivas que en los últimos partidos han vuelto a costar muy caro en forma de goles.

Alejandro Grimaldo es la principal alternativa. El jugador valenciano acaba contrato la temporada que viene en el Leverkusen pero ya ha confesado abiertamente su deseo de abandonar el club alemán este verano y está forzando la máquina. Tiene una cláusula de 20 millones de euros pero al quedarle solo 1 año de contrato esa cifra será menos.

Su presidente es socio culé, Fernando Garro y se habla de algo menos de 15 millones de euros de coste. Tampoco tiene una ficha muy elevada y sería asumible para el Barcelona. Grimaldo tiene el reto de jugar en nuestra liga. Nunca lo hizo en la élite y tiene ya 30 años. Cumplirá 31 en septiembre.

Alejandro Grimaldo del Leverkusen celebra tras marcar ante el Villarreal / EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Además el Leverkusen está obligado a buscar una salida este verano para evitar que salga con la carta de libertad. Llegó libre y todo lo que saque por él será beneficio para el club alemán. Aunque el Leverkusen, club vendedor, tiene una economía muy saneada.

Los números de Grimaldo son más que buenos. Lleva seis goles y 5 asistencias en 21 partidos esta Bundesliga. El año pasado marco 4 goles en la Champions y es un consumado especialista en el lanzamiento de faltas. Flick y Sorg conocen a la perfección la Bundesliga y han tomado nota.