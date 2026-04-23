Se abre un halo de luz para Roony Bardghji en el Barça

No ha sido una temporada sencilla para Roony Bardghji. El danés venía el curso pasado de sufrir una lesión de larga duración que lo mermó con el Copenhague y apenas lo dejó participar. Y en el actual su participación ha sido irregular al estar a la sombra del jugador franquicia de este Barça como es Lamine Yamal. Para un futbolista tan joven, no disfrutar de minutos ni de relevancia en el campo nunca es de gestión fácil. Aun así, el escandinavo lo ha llevado en silencio, sumando en los entrenamientos y aprovechando los escasos minutos que le ha dado Flick.

Roony Bardghji, durante el entrenamiento del Barça / Enric Fontcuberta / EFE

La actitud de Roony ha sido ejemplar. La procesión ha ido por dentro y no fue hasta una concentración reciente con Suecia cuando no pudo reprimirse y expuso su malestar por la falta de oportunidades, sin señalar a nadie ni ahondando en la culpa ni el motivo, simplemente dejando claro que no es plato de buen gusto disponer de tan pocos minutos.

Siempre que ha salido al verde nos ha dejado detalles, pero es verdad que el hecho de que Lamine Yamal monopolice por completo el costado diestro del ataque le ha privado de tener regularidad y de poder crecer.

Pocos minutos en el tramo decisivo

Pese a que Hansi Flick ha alabado al extremo en un sinfín de ruedas de prensa a lo largo de estos meses, a la práctica nos topamos con que Bardghji acumula apenas 661 minutos disputados a lo largo de estos casi nueve meses que llevamos de temporada. Recientemente, en el tramo decisivo del curso, llegó a acumular seis encuentros sin disputar un solo minuto (nueve partidos en blanco de 10 disputados entre el 3 de marzo y el 11 de abril).

Roony Bardghji tuvo unos minutos en la recta final frente al Atlético de Madrid en la Champions League / Valentí Enrich

Con la lesión de Lamine Yamal ante el Celta, ahora se abre un halo de luz para el chico, que tiene por delante seis partidos para acumular minutos y acabar el curso con buenas sensaciones. Lamine siempre quiere jugar y la gestión con él tampoco es sencilla para Hansi de cara a los descansos. La baja del astro de Rocafonda, deja un panorama más esperanzador para Roony.

Roony Bardghji apenas ha tenido oportunidades en el FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press

El chico, lógicamente, quiere jugar y estar en un lugar que pueda garantizárselo el próximo curso. Y en el Barça eso erá muy complicado. A partir de aquí, propuestas no le faltan. Tampoco le faltaron en el mercado invernal, si bien el club apostó por su continuidad como 'plan B' a Lamine por la derecha.

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Estos encuentros servirán como escaparate también para él y para un Barça que no querría desprenderse del jugador. Una de las opciones que se barajan es un préstamo para mantener el control sobre el futbolista. Pero veremos cómo acaban estas últimas semanas de competición, siendo que Suecia estará el Mundial y que Roony necesita exhibirse y rendir estos últimos partidos para estar en él. Ya viene siendo un fijo en las últimas convocatorias.