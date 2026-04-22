Aboubacar Maiga, una nueva perla africana a prueba en el Barça

El nombre de Aboubacar Maiga hace ya un tiempo que suena con fuerza como una de las grandes perlas del continente africano de los últimos tiempos. El nombre de este centrocampista organizador de apenas 16 años había salido a la palestra hace unos meses cuando se le relacionó con el Barça. Forma parte de la Academia Africa Foot de Mali, que tiene un acuerdo de colaboración con el Barça gracias al que ya aterrizó en su momento Ibrahim Diarra.

Junto a Diarra, Maiga está considerado uno de los grandes talentos del país de los últimos tiempos. Curiosamente, en SPORT ya comentamos recientemente que el chico ha estado unos días pasando una prueba en el PSG. De hecho, le vimos la pasada Semana Santa en el torneo Olympia Future Cup, que durante todo el fin de semana se disputó en las instalaciones del Ajax.

El PSG, al acecho

El club parisino suele prestar mucha atención al mercado africano, sobre todo focalizado en chicos de raíces de ese continente ya nacidos en Francia y con pasaporte galo, algo que siempre facilita mucho las cosas y hace no tener que esperar hasta los 18 años para firmarlo. Tras pasar un periodo de tiempo en París con el equipo sub'17, Maiga regresó a su país para disputar la Copa África sub'17.

Aboubacar Maiga, la gran promesa maliense que está a punto de fichar por el PSG / @Eyeballfootball

El chico tiene un guante en el pie derecho. Es bueno a balón parado y también posee una gran llegada de segunda línea que le hace destacar en el apartado goleador. Su posición natural es la de interior, aunque puede actuar también más tirado hacia la banda. Es asociativo, dinámico y los 'scouts' del Barça lo tienen 'enfilado' desde hace tiempo.

La idea era que llegara antes a Barcelona, pero, según ha podido saber SPORT, el plan es que se incorpore tras la Copa África sub'17 que se disputa del 25 de abril al 15 de mayo. Maiga será una de las referencias del combinado maliense, encuadrado en el Grupo C junto a Angola, Tanzania y Uganda. Una vez termine la idea es que haga una estancia de varias semanas en Barcelona.

La decisión definitiva, más adelante

La decisión de que se incorpore de forma definitiva o no aún no está tomada, pese a que los informes son muy positivos (no podría llegar hasta los 18). Cabe recalcar que el Barça, gracias a ese acuerdo de colaboración con Africa Foot Mali, tiene prioridad sobre el chico respecto al PSG, que podría sopesar su fichaje tras tenerlo a prueba también.

Maiga, en una imagen de archivo / Instagram

En los últimos días ha aparecido también el nombre de Seydou Dembélé, otro maliense (en este caso de 18 años) que podría interesar al club azulgrana. Por ahora, ese caso está más 'frío'. Respecto al otro maliense que tiene el Barça, Ibrahim Diarra, ya contamos también en SPORT que está entrenando con sus compañeros y podría volver a la acción a finales de mes. Talentazo que no ha podido lucirse por culpa de las lesiones y que debe ser uno de los abanderados del próximo Barça Atlètic con proyección de futuro.