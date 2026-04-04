¡Un abogado perico denuncia al Barça ante la RFEF por el 'caso Negreira'!

El 'caso Negreira' suma un nuevo movimiento fuera de la vía judicial. Según apunta 'La Grada', el abogado perico, Juan Luis Martín de Pozuelo, ha presentado una denuncia ante la Real Federación Española de Fútbol en la que solicita la apertura de un expediente en el ámbito ético y deportivo, señalando al FC Barcelona como entidad implicada junto a varios de sus expresidentes.

El escrito, fechado el 1 de abril, ha sido remitido al Comité de Ética del organismo federativo y, según el propio denunciante, también será trasladado a UEFA y FIFA con el objetivo de ampliar el alcance del procedimiento más allá del marco nacional.

En la denuncia se incluyen nombres como los de Joan Laporta, Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu y Joan Gaspart, en relación con los pagos realizados en el pasado a sociedades vinculadas a José María Enríquez Negreira.

Según la documentación presentada, se hace referencia a cantidades que superan los ocho millones de euros entre 2001 y 2018, una cifra que ya forma parte del procedimiento judicial abierto.

El denunciante cuestiona la explicación ofrecida históricamente por el club, basada en la elaboración de informes técnicos arbitrales, y sostiene que dichos trabajos no justificarían el volumen de los pagos.

Se trata, en cualquier caso, de una interpretación que todavía está siendo analizada en sede judicial y que el FC Barcelona ha defendido reiteradamente como servicios profesionales.

Expediente disciplinario y posibles sanciones

El escrito también incorpora referencias a resoluciones previas del proceso, como el auto de octubre de 2023 del juzgado instructor, para reforzar su argumentación en el plano ético. A partir de ahí, solicita que la RFEF abra un expediente disciplinario y estudie posibles sanciones, además de trasladar el caso a instancias internacionales.

En clave institucional, uno de los puntos que introduce la denuncia es la posible contradicción entre el papel de la propia Federación en el proceso penal —donde figura como acusación— y su actuación en el ámbito interno.

El denunciante entiende que debería existir una respuesta también desde el código ético federativo, aunque por el momento no hay pronunciamiento oficial por parte de los organismos implicados.

La postura del Barça

Desde el entorno del Barça, la postura se mantiene invariable respecto a lo ya expuesto en los tribunales y en diferentes comparecencias públicas. El club insiste en que los pagos respondían a asesoramiento técnico y niega cualquier conducta destinada a alterar la competición.

En paralelo, desde la presidencia, Laporta ha denunciado en varias ocasiones la existencia de una campaña de desprestigio alrededor del caso.