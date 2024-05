Abidal: "Xavi hizo un gran trabajo"

Eric Abidal, jugador del Barça entre el 2007 y el 2013 y director deportivo del club azulgrana entre el 2018 y el 2020, sigue de cerca la actualidad azulgrana. Desde Zúrich, donde ha realizado un curso de organización deportiva organizado por la FIFA, ha atendido a 'Marca', hablando de todo lo que ha pasado con Xavi en estas últimas semanas.

"La temporada del Barça ha sido complicada. La gente solo se acuerda de los resultados, hace poco estaban en una situación más difícil, más crítica. Después hubo algo positivo al pasar en la Champions, luego ya un desastre. Hay que confiar en la gente que está pese a que la situación financiera no es como antes, pero creo que las situaciones difíciles te hacen tomar decisiones mejores, con más cuidado. Creo que lo han entendido y espero que lo hagan bien", dice Abidal.

El francés opina también sobre la destitución de Xavi Hernández. "No estoy dentro del club, así que no sé nada sobre las decisiones que se toman en privado, él hace poco dijo que al final de la temporada lo dejaba, luego cambió de idea porque seguramente vio el potencial del equipo y lo que se puede hacer. Solo él y la gente del club sabe lo que han hablado. Ahora el club tomó otra decisión que es distinta a la suya, ahora solo el futuro nos dirá si era una buena decisión o una mala. Como entrenador hizo un gran trabajo, no era fácil, tuvo la suerte sin querer llamar suerte de tener una gran generación de jugadores jóvenes que marcaron la diferencia. Tenían mucha importancia dentro del equipo, Gavi, Pedri, Ronald, Lamine, se veía la diferencia cuando ellos jugaban y cuando no. Esto te da muchas posibilidades para el futuro del club sabiendo que están casi preparados para el futuro. Creo que eso a Xavi le cambió la idea de marcharse. De las situaciones difíciles se aprende".

Abidal descarta volver al Barça en un futuro. "No, no ya pasé por ahí y ví lo que tenía que ver. Me encanta este trabajo, la gente que me conoce sabe que voy cara a cara con los jugadores, cada uno tiene una imagen, el mundo del fútbol es complicado. Muchos intereses, mi interés personal es que el jugador crezca e intentar hacer lo mejor para el club. Ahora hay otros proyectos, hay que tener paciencia, seguir formándose y por eso estoy aquí en FIFA por 18 meses o más y aprender. No tener problemas en Barcelona ya es un problema. Complicado", acaba.