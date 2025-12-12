Abdelkarim Hamza y el Barça: “Intento no centrarme en lo que se dice”

El FC Barcelona ya ha movido ficha por Abdelkarim Hamza. El club azulgrana ha presentado una oferta formal y en firme al Al Ahly para incorporar al futbolista en calidad de cedido con opción de compra, una fórmula que encaja con la hoja de ruta económica del Barça y que permitiría testar al jugador en un entorno de máxima exigencia.

Sin embargo, la negociación está lejos de encarrilarse. Desde El Cairo, la dirección del Al Ahly no está mostrando flexibilidad y, aunque el propio club ha confirmado que ha recibido la propuesta oficial del conjunto azulgrana, también ha deslizado un mensaje claro: hay ofertas más lucrativas sobre la mesa, especialmente de Bayern Múnich, Sporting de Lisboa y Olympique de Lyon. La postura del campeón egipcio es firme: no se siente obligado a vender y considera a Hamza “el mayor talento futbolístico de Egipto” y uno de los emergentes más destacados de África.

En ese contexto de pulso institucional y de intereses cruzados, Hamza ha decidido hablar. Y lo ha hecho sin estridencias, con un discurso que mezcla serenidad y ambición, pero que deja entrever un punto clave: sabe que está en el escaparate y no le pesa.

Abdelkarim Hamza, con la camiseta del Al Alhy / X

“Claro que lidio con la presión”, admite el futbolista, antes de explicar cómo la gestiona: “Intento no centrarme en lo que se dice… intento concentrarme en mi trabajo en el campo”. En su relato en los canales oficiales del club, Hamza normaliza el ruido mediático como parte de la vida en el Al Ahly: sostiene que no es nuevo que se hable de sus jugadores y que, incluso, lo entiende como un estímulo competitivo.

El internacional egipcio insiste en esa idea de pertenencia y responsabilidad: “Es un honor para mí representar al club”. Y añade un matiz que en el Al Ahly tiene mucho peso: el jugador no se presenta como una estrella que se fuga, sino como un activo que sigue respondiendo mientras se define su futuro. “La atención de clubes externos no es extraña… esto motiva a cualquier jugador”, repite, reforzando una imagen de profesional que no se desconecta.

El Barça, su sueño; Al Ahly, su realidad inmediata

Aunque en sus palabras evita citar al FC Barcelona de forma directa con contundencia emocional, el contexto que rodea sus declaraciones apunta a un trasfondo evidente: fuentes cercanas al jugador aseguran que Hamza lo tiene decidido y quiere irse al Barça, al que considera su sueño personal. Es decir: mientras el Al Ahly transmite fortaleza negociadora y recuerda que no necesita vender, el futbolista envía un mensaje de control mental… pero también de preparación para el salto.

En el club egipcio, además, se valora especialmente que Hamza haya rendido “con la selección nacional, ya sea en el Mundial o con el club”, un argumento que él mismo utiliza para explicar por qué se siente en un momento de crecimiento: “Esto… me motiva a seguir y a esforzarme aún más”.