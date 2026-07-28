Abdel Karim Zito: "Cuando Aziz tenga las oportunidades de Lamine Yamal, podría llegar a su nivel"

El FC Barcelona sigue reforzando su apuesta por el talento joven. Después de anunciar el fichaje definitivo de Aziz Issah para el Barça Atlètic hasta 2028, con opción a una temporada más, el club consolida una operación que comenzó hace dos años con su llegada en calidad de cedido desde el Dreams FC. El extremo ghanés, de 20 años, dejó buenas sensaciones durante su etapa en el filial y el Barça ha decidido apostar por su continuidad como una de las piezas de futuro del proyecto.

Ahora, quien ha querido poner en valor el potencial del futbolista es Abdel Karim Zito, el técnico que descubrió y formó a Aziz en el Dreams FC. En una entrevista concedida a 'Eram News', el entrenador ghanés no escatimó elogios hacia el nuevo jugador blaugrana y aseguró que posee unas condiciones especiales para llegar muy lejos.

Abdul Karim Zito, descubridor de Aziz / CAF

"Aziz es un futbolista con mucho talento. Si observas su físico, quizás no te imaginas lo talentoso que es, pero en cuanto a potencial futbolístico ya lo tiene", explicó Zito. El técnico recordó que decidió ascenderlo al primer equipo siendo todavía muy joven después de comprobar su facilidad para marcar diferencias en las categorías inferiores. "Es un jugador muy creativo y tiene una gran comprensión del fútbol", afirmó.

El preparador insistió en que la apariencia física puede llevar a engaño. "Por su estatura podrías pensar que es un jugador corriente, pero la realidad es muy distinta. Lo que aporta en el campo es mucho mayor de lo que su físico sugiere. Tiene un talento excepcional y un gran futuro por delante", señaló, aunque reconoció que espera que las lesiones respeten su carrera.

Confianza total en su adaptación al Barça

Zito también se mostró convencido de que Aziz encaja perfectamente en la filosofía del conjunto blaugrana. Según explicó, se trata de un futbolista disciplinado, capaz de interpretar muy bien las instrucciones tácticas y de adaptarse a un modelo de juego basado en la asociación y el movimiento constante.

"Cuando juegas en el Barcelona, el estilo del equipo se basa en una gran armonía entre los jugadores. Pases, pases, y cada jugador sabe de antemano lo que tiene que hacer. Confío en que está comprometido y seguirá progresando y triunfando", aseguró en declaraciones a 'Eram News'.

La comparación con Lamine Yamal

El descubridor de Aziz también fue preguntado por las comparaciones con Lamine Yamal, ya que ambos se desenvuelven principalmente en el extremo derecho. Zito quiso rebajar las expectativas inmediatas, aunque dejó un mensaje muy optimista sobre el futuro del ghanés.

Aziz marcó el 3-0 / Valentí Enrich

"Lamine creció en el Barcelona y pasó por todas las categorías inferiores. Aziz acaba de llegar desde Ghana, por lo que es normal que todavía no tenga la misma confianza ni la misma experiencia", explicó.

Eso sí, el técnico dejó una frase que resume la enorme confianza que tiene en su exjugador: "Cuando Aziz tenga el tiempo y las oportunidades que tiene Lamine, también mostrará su propio talento y desarrollará su juego a su manera. Podría llegar a su nivel".

Zito, sin embargo, insistió en que las comparaciones deben hacerse con prudencia. "Ahora mismo Lamine está compitiendo por ser uno de los mejores jugadores del mundo, así que es imposible compararlos en este momento. Tenemos que ser realistas", concluyó.