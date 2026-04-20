Abde revoluciona el mercado: cambia de agente y fija el precio de salida

Tras varias temporadas de rumores frustrados, ahora parece que sí ha llegado el momento para que Abde protagonice uno de los movimientos de mercado más esperados en las últimas ventanas de transferencias. Los dos grandes protagonistas de la operación han alcanzado un consenso: el delantero considera que su gran temporada en el Betis le abrirá un amplio abanico de posibilidades y el club bético ha fijado un precio de salida razonable que colma sus exigencias económicas.

Abde ha sido el primero en mover una pieza fundamental en el tablero de toda negociación. El futbolista considera que su nueva orientación futbolística pasa por un cambio de agente que le brinde otros horizontes de mercado. En este sentido, el jugador ya ha comunicado su intención de desvincularse de su actual representante, Javi Garrido, para unirse a la empresa Footfeel ISM, de la mano de Alejandro Camaño. El relevo de agentes no se ha hecho oficial a la espera que todas las partes resuelvan los flecos contractuales que aún siguen pendientes.

La dirección deportiva del Betis ya ha advertido que no habrá problema alguno para facilitar la salida de Abde siempre y cuando llegue una oferta de traspaso no inferior a los 25 millones de euros fijos más una partida también en variables. Una cantidad que, de entrada, hace suponer que no debería ser un obstáculo infranqueable para varios clubs ávidos de buscar un delantero de las características del internacional marroquí.

Deco no pierde detalle

La salida de Abde también será bienvenida para el FC Barcelona. Desde el mismo día en que el Barça y Betis cerraron el traspaso (7.5 millones de euros más el 50% de un futuro traspaso), se especuló con la 'famosa palanca Abde' para aliviar las necesitadas arcas del club azulgrana en los últimos años. Hasta el momento no ha sido posible.

En cualquier caso, el porcentaje que mantiene el Barça en un hipotético traspaso de Abde ha sufrido cambios importantes. A raíz de la operación Vitor Roque y su salida del Betis, el club azulgrana tuvo que renunciar a un 30% de los derechos que mantenía sobre la figura de Abde.

En estos momentos, de cumplirse los planes del futbolista y del Betis, en el mejor de los casos, el Barça estaría en disposición de ingresar 5 millones de euros si finalmente el precio de salida del delantero cumple con las expectativas de los 25 millones tasados inicialmente.

Durante el mes de enero ya se produjo un baile de rumores con más o menos fundamento que implicaba a una larga lista de equipos de la Premier League pujando por los servicios del delantero bético. A la hora de la verdad, no se concretó nada. Incluso se apuntó a que el precio de traspaso podría alcanzar cifras de primer nivel próximas a los 40 millones de euros.

Cambio de orientación

Por uno u otro motivo, Abde sigue en el Betis y erigido en pieza fundamental para que el equipo ocupe la quinta plaza en la clasificación liguera. Ahora se considera que es el momento idóneo para acudir al mercado y ejecutar una operación de traspaso rentable para todas las partes. El rendimiento del futbolista es óptimo, el equipo tiene cartel en Europa y se confía en un nuevo agente con entrada a clubes importantes en varios países.