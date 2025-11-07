Abde hace historia en el Betis y su precio se dispara

Abde va camino de convertirse en estrella. El futbolista marroquí está firmando su mejor inicio de temporada como profesional y se ha convertido en uno de los extremos más cotizados del mercado. Abde jugó un partidazo en la Europa League ante el Olympique de Lyon marcando un gol y convirtiéndose en el tercer máximo goleador de la historia europea del equipo verdiblanco. La apuesta que realizó el equipo andaluz con él comienza a dar sus frutos y tiene pinta que pueden sacar un beneficio económico importante por la revalorización del futbolista.

El futbolista marroquí fue una apuesta, en su momento, del exdirector deportivo del Barça, Ramon Planes, que lo fichó del Hércules por solo dos millones de euros. Comenzó jugando mucho con Ronald Koeman, pero Xavi Hernández no lo quiso y, primero, tuvo que salir cedido a Osasuna, dónde firmó un año encomiable, y luego fue vendido al Betis por 7,5 millones de euros por el cincuenta por ciento de la propiedad.

Al Betis también se lo llevó Ramon Planes en lo que fue una de las operaciones más importantes de los últimos años. Y poco a poco, el futbolista ha ido creciendo de forma exponencial. El club verdiblanco redobló su apuesta cuando consiguió quedarse con un treinta por ciento más de la propiedad gracias a la salida de Vitor Roque hacia el Palmeiras rompiendo su cesión en el mes de febrero pasado.

Abde tuvo ofertas el pasado verano -una muy importante del Como-, pero no quiso salir. Siempre se ha sentido cómodo en la Liga española aunque tarde o temprando seguro que dará el salto hacia un equipo Champions. Ya lo pudo hacer con el Bayer Leverkusen, pero tampoco se mostró dispuesto a marcharse.

El jugador marroquí se ha convertido en titularísimo en el Betis formando un tridente ofensivo temible con Antony y el Cucho Hernández. El proyecto bético funciona y no hay duda que Abde ya es una de sus grandes estrellas. En el Barça no pudo triunfar, pero acertó de pleno en su elección de ir al Betis porque, por fin, ha conseguido convertirse en uno de los futbolistas más importantes de la Liga. A sus 23 años, su futuro puede ser bestial.