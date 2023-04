Abde dispara su cotización

El delantero cedido por el Barça ha anotado los dos tantos de la victoria de Osasuna frente al Elche El Barça le recuperará en verano para realizar la pretemporada y su futuro dependerá de las necesidades económicas y deportivas

La temporada de Abde con Osasuna está siendo para enmarcar. El delantero marroquí está siendo esencial en los planes de Iagoba Arrasate, permitiendo al equipo de Pamplona plantarse en la final de la Copa por segunda vez en su historia. En Liga, la permanencia ya es, prácticamente, una realidad y el sueño de alcanzar posiciones europeas no es tan alejada.

La victoria de este mediodía frente al Elche (2-1) -y con remontada incluida- lleva nombre y apellido: Abdessamad Ezzalzouli. El jugador cedido por el FC Barcelona ha anotado los dos goles que han permitido a Osasuna sumar los tres puntos en El Sadar; ambos en el tramo final del encuentro: minuto 71 y 84.

Osasuna - Elche | El primer gol de Abde | LALIGA

"El míster siempre me dice que tengo que entrar en segunda línea, sin quedarme atrás. Le he hecho caso y ha caído un golito", explicaba Abde en los micrófonos de DAZN al ser preguntado por el primer tanto. "El segundo ha sido... no creo que lo vaya a repetir. Ha sido un golazo, pero vendrán más, seguro", añadía entre risas y con el desparpajo que le caracteriza sobre el gol de la victoria.

Esta temporada ya suma 26 encuentros en los que ha anotado cinco dianas -una en la ida de las semifinales de la Copa frente al Athletic, imprescindible para lograr el acceso a la final- y ha repartido dos asistencias. De hecho, solo se ha perdido seis partidos: cuatro por lesión, uno por sanción y otro en el que no fue convocado. Unos números que, no olvidemos, le valieron una plaza en la lista de convocados de la selección de Marruecos para el Mundial de Qatar 2022.

Osasuna - Elche | El segundo gol de Abde | LALIGA

Futuro incierto

Ofertas no le faltarán de cara a la próxima temporada. Ahora bien, la prioridad de Abde es la de regresar al Barça y triunfar allí. La secretaria técnica también tiene claro que le repescará en verano y, como mínimo, realizará la pretemporada con el primer equipo. Dependiendo de las necesidades económicas y deportivas del club blaugrana, el futuro del marroquí estará en el Spotify Camp Nou o lejos de la capital catalana.

Cabe recordar que el delantero aterrizó en Barcelona, procedente del Hércules, en el verano de 2021, a cambio de su cláusula de rescisión: dos millones de euros. Motivo por el que el Barça podría obtener un beneficio económico muy importante, más aún, teniendo en cuenta el dinero que se maneja en la Premier League, donde su perfil encajaría como anillo al dedo.

Todo dependerá, en parte, del futuro de futbolistas como Dembélé, Ferran Torres, Ansu Fati y Raphinha en el Barça. La salida de uno de ellos -o varios- le abriría las puertas a quedarse el próximo curso vistiendo de blaugrana. Todavía es pronto para tomar una decisión, pero en las oficinas de Arístides Maillol son conscientes de que la cotización de Abde no para de subir. En unos meses tendremos la resolución del caso.