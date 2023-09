Abde, cuestión de "no paciencia"

El extremo no quiso seguir en el Barça al no tener garantizada la titularidad y se estrenará con el Betis esta tarde en Montjuïc El destino ha querido que apenas un par de semanas después de abandonar el Barça el club azulgrana sea el primer equipo al que se enfrente

Xavi fue claro ayer en rueda de prensa. Abde no sigue vistiendo la camiseta del Barça porque no quiso. Sencilla y llanamente. El extremo marroquí quería una garantía de minutos y Xavi no pudo dársela. Ni a él ni a nadie. Contaba con él, le pidió paciencia y le aseguró que sería protagonista si se lo ganaba.

Pero Abde recibió la llamada de Ramón Planes, quien lo fichó en su momento del Hércules para el cuadro azulgrana cuando era un desconocido. Veremos si Pellegrini lo convierte en indiscutible.

"Tenemos una opción de recompra. Se fue por su decisión personal. Quería jugar todos los minutos y no lo podemos garantizar. Quería jugar de inicio. No sé si lo va a lograr en el Betis", dijo Xavi ayer.

EL BARÇA, CON LAS ESPALDAS CUBIERTAS

El Barça, como dijo Xavi, se guarda el 50% de los derechos del futbolista. Y una opción de recompra para los próximos años más o menos asequible. Igual que viene haciendo con otros futbolistas como Estanis, Chadi Riad o Mika Mármol.

El destino ha querido que apenas un par de semanas después de abandonar el Barça el club azulgrana sea el primer equipo al que se enfrente. Cabe destacar que Abde ha 'mamado' desde la pretemporada el dibujo y los esquemas de Xavi.

De alguna manera, el 'enemigo íntimo' estará en casa y algún que otro 'secreto' habrá explicado a sus compañeros y entrenador...