Abde, buena opción para el extremo del Barça

La dirección deportiva del Barça que comanda Deco junto a su inseparable Bojan hace ya meses que planifica la próxima temporada. Siempre pendiente de llegar a la regla del 1-1, el 'fair play' financiero de LaLiga y la masa salarial, los principales objetivos son claros: un delantero centro y un central zurdo, con los nombres de Julián Álvarez y Alessandro Bastoni en la 'pole'.

También deberá tomar una decisión con los cedidos: Joao Cancelo y Marcus Rashford. En este sentido, la continuidad del extremo inglés no parece tan clara. Tiene el Barça una opción de compra de 30 millones de euros que caduca el 15 de junio y preacuerdo con el jugador y su agente para firmar un nuevo contrato. Su ficha, sin embargo, parece no encajar con el resto de incorporaciones. Y su rendimiento ha ido de más a menos.

Es por ello que la dirección deportiva azulgrana ha empezado a moverse para encontrar otro extremo en el mercado que pueda costar lo mismo o menos y que tenga un sueldo inferior. Se ha hablado de Andreas Schjelderup (Benfica) y también de recuperar a Jan Virgili (Mallorca), pero quien también está bien posicionado en la lista que manejan Deco y Bojan es otro viejo conocido de la afición azulgrana, Abde.

El internacional marroquí llegó al Barça en 2021 para formar parte del filial, pero su buen hacer hizo que llegase a jugar doce partidos con el primer equipo antes de irse cedido a Osasuna un año más tarde. Regresó de Pamplona para jugar dos partidos más con el Barça y fichar por el Betis antes del cierre del mercado de verano por cuestiones de 'fair play'.

El Barça se reservó una opción de recompra que ya expiró y se quedó con el 50% de una futura venta, porcentaje que se redujo hasta el 20 tras tener que romper los azulgranas la cesión de Vitor Roque para poder traspasar al brasileño al Palmeiras. Mal negocio teniendo en cuenta la brutal progresión del marroquí, pero a considerar teniendo en cuenta que ahora Abde forma parte de la lista de extremos para reforzar el ataque azulgrana.

El marroquí jugó 36 partidos y marcó cinco goles en su primera temporada en el Betis. En la pasada, explotó con Manuel Pellegrini. 49 partidos, nueve goles y cinco asistencias, siendo clave, por ejemplo, en la Conference League, competición en la que los sevillanos llegaron hasta la final. En la actual, más de lo mismo. Lleva 32 partidos, con nueve goles y ocho asistencias. Además, ha ganado, aunque haya sido en los despachos, una polémica Copa de África.

Sus números son excelentes y su rendimiento no ha pasado desapercibido para muchos equipos importantes de Europa. También para el Barça. Su regreso puede ser todo un acierto. Encarador, rápido, resolutivo y mucho más maduro que cuando se fue, Deco lo tiene muy en cuenta.