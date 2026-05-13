Abde se aleja del Barça: Newcastle y Aston Villa pujan por el marroquí

Es ya muy difícil que los caminos de Abde y el Barça vuelvan a reencontrarse. A pesar de que el club blaugrana tiene un 20 por ciento de su propiedad, el extremo no es prioridad para la dirección deportiva, que está explorando otras operaciones con la continuidad de Rashford también encima de la mesa. Según informa 'Diario de Sevilla', el Newcastle desplazó un emisario en las últimas horas hasta la ciudad hispalense para interesarse por el futbolista ante la más que posible salida de Anthony Gordon. El Betis está abierto a vender al mejor postor para recoger una plusvalía clave de cara al mercado de fichajes, aunque desea esperar al Mundial para que el futbolista se revalorice más. El Aston Villa también ha trasladado su interés.

La irrupción de los equipos Premier alejan al Barça de la opción Abde, ya que el club solo hubiera contemplado esa posibilidad en el caso de que la operación hubiera sido ventajosa económicamente. Y todo ello pasaba por tasar al jugador, como mucho, en 30 millones de euros, de los cuáles el Barça solo hubiera abonado unos 24 'Kilos' por el ochenta por ciento. Su precio puede ser más alto, por lo que el Barça se conformaría aquí en hacer caja con el marroquí ya que le correspondería el 20 por ciento de la operación de venta. En el club blaugrana, que mantienen una gran relación con el Betis, están plenamente informados de todo lo que está sucediendo y, por ahora, han dejado claro que no se van a mover por Abde, aunque sí podría ser una opción a finales de mercado dependiendo del límite salarial y de cómo evolucione la posición de extremo izquierda.

El Betis tiene prácticamente amortizado a Abde, que renovó en el 2024 hasta el 2029 con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. El futbolista siempre ha sido muy reacio a abandonar el club verdiblanco y el fútbol español y ahora menos, ya que el Betis se ha clasificado para la Champions. Pese a todo, el Betis necesita formalizar una gran venta y el marroquí es el futbolista más bien colocado para cumplir ese objetivo.

Abde cambió hace unos meses de representante y se ha puesto en manos de Alejandro Camaño para gestionar su futuro. El representante tiene muy buena mano en el Betis y está dispuesto a echar una mano en este próximo mercado de fichajes. El club verdiblanco aspira a llegar a los 40 millones de euros por Abde, en una temporada en la que el futbolista ha marcado 14 goles y ha dado 13 asistencias. Todos esperan que sea titular con Marruecos en el Mundial y eso puede ser el empujón definitivo para su partida a la Premier League.

En el Barça también esperan un movimiento que ayude en el límite salarial. El 20 por ciento que mantienen puede dejar beneficios al club blaugrana a corto plazo en caso de traspaso y en el club blaugrana tampoco descartan acabar de vender ese 20 por ciento al Betis este mismo verano para desprenderse de la totalidad de sus derechos, tal y como hicieron con Trincao el verano pasado. El club blaugrana ingresó 7.5 millones de euros por la venta del 50 por ciento y acabó cediendo otro 30 por ciento en la polémica operación de venta de Vitor Roque al Palmeiras. Una gestión que le puede costar muy cara club blaugrana en el caso de que Abde salga para la Premier.