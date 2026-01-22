Aarón Escandell: "Del Barça destacaría a Raphinha por todo lo que aporta en esfuerzos"

El FC Barcelona volverá a disputar un partido de Liga después de ver como la distancia respecto al Real Madrid se reducía a un solo punto tras la derrota ante la Real Sociedad en Anoeta por 2-1. Aun cuando el conjunto azulgrana logró la victoria por 2-4 frente el Slavia de Praga en Champions y su situación para entrar dentro del top-8 es ahora muy favorable, la actualidad marca las prioridades y el choque ante el Oviedo de este fin de semana cobra una gran relevancia, más aún si se tiene en cuenta la difícil salida del Real Madrid al Estadio de la Cerámica para enfrentar al Villarreal.

Por su parte, el Real Oviedo es consciente de que solo le vale ganar si quiere seguir soñando con la permanencia, ya que ahora mismo es el 'farolillo rojo' de LaLiga. En este sentido, Aaron Escandell ha realizado unas declaraciones ante los medios para repasar la actualidad de su club antes de enfrentar al Barça.

Aarón Escandell durante una acción del partido / Efe

"Tenemos que tener los cinco sentidos activados"

Sobre el partido en el Spotify Camp Nou, el guardameta tiene claro lo necesario para puntuar y el trabajo realizado para lograrlo: "La semana es larga, llevamos desde el lunes preparando el partido. Enfocados en lo que nos va a demandar un grandísimo rival que lo hace prácticamente todo bien. Tenemos que tener los cinco sentidos activados". Eso sí, se muestra consciente de que "la situación no es del agrado de nadie, ninguno estamos orgullosos y es responsabilidad nuestra", aunque añade que "cuando eres pequeño siempre sueñas con jugar contra estos equipos, tenemos que ir con ilusión porque si vamos apagados nos pueden pasar por encima".

Preguntado por los peligros del Barça, argumenta que "faena tendremos todos", mientras que le cuesta destacar por encima del resto a algún jugador azulgrana, pese a terminar escogiendo: "Creo que Pedri está lesionado. Lamine no viajó a la Champions y Ferran no está. Todos conocemos a Lamine y me gusta mucho. Destacaría a Raphinha por todo lo que aporta en esfuerzos y presión. Como conjunto me preocupa porque es un tío que te pone las cosas muy difíciles."

Finalmente, el pensamiento del portero es que ganar en la Ciudad Condal "es muy difícil, pero no es imposible", ya que 'solo' "tenemos que meter un gol más que ellos". "Hay que creer en lo que el míster nos pide, tenemos que ir unidos y ser un equipo que dé el cien por cien", argumenta Escandell, antes de concluir que "tenemos que ir unidos y ser un equipo que dé el cien por cien. Dejarlo todo en el campo, y si perdemos, les damos la mano, pero sabiendo que lo hemos dejado todo".