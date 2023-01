A por el primer título de la era Xavi

El de Terrassa espera estrenar su palmarés como entrenador del Barça en Arabia Saudí La temporada pasada se quedó en blanco y en la actual se ha perdido la Champions, pero se pueden ganar cuatro títulos

El Barça viaja este mediodía hacia Riad, capital de Arabia Saudí, donde el jueves empezará a luchar por la Supercopa de España enfrentándose al Betis en la segunda semifinal del torneo. Mañana, el Real Madrid y el Valencia disputarán la primera.

El Barça está necesitado de títulos, pues no ha ganado ninguno desde que alzara la Copa del Rey el 17 de abril del 2021. Ronald Koeman era el entrenador y Leo Messi lideraba al grupo. Goleó al Athletic (4-0) en una final jugada en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Fue el primer título de la segunda etapa de Joan Laporta en el palco del Camp Nou y hasta ahora el único. La junta directiva heredó una situación calamitosa y poco a poco ha ido enderezando el rumbo, realizando una importante inversión en fichajes el pasado verano. Es por ello que tanto Laporta como el entrenador, Xavi Hernández, no esconden que esta temporada es necesario ganar títulos. Y, aunque la Supercopa sea un trofeo menor, siempre es importante sumar. Daría además moral para lo que resta de temporada, con el título de Liga como gran objetivo del club, pero también con la Copa del Rey y la Europa League en el punto de mira.

La Supercopa sería el primer título de Xavi, que ganó siete trofeos en su etapa como técnico del Al Sadd, como entrenador del Barça. El de Terrassa ha conseguido hacer a su equipo líder de la Liga con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid tras ganar al Atlético en el Metropolitano, pero todavía no ha podido alzar un título. Llegó al banquillo en noviembre del 2021 en sustitución de Koeman. Cogió al equipo noveno, fuera de la zona europea y con solo dieciocho puntos, y logró que acabase segundo, pero no pudo ganar ningún título. En la Champions, el Barça estaba en una situación límite y cayó en la primera fase tras no poder superar al Benfica en el Camp Nou y caer en Múnich contra el Bayern. En la Supercopa, los de Xavi compitieron ante un Real Madrid que llegaba siendo muy superior, pero que no pudo resolver la semifinal hasta la prórroga, mientras el Barça fue eliminado por el Athletic en los octavos de final de la Copa del Rey. También cayó en los cuartos de final de la Europa League contra el Eintracht de Frankfurt tras aquel partido de triste recuerdo en el Camp Nou por la invasión de aficionados alemanes y la derrota (2-3).

CUATRO TÍTULOS

Esta temporada, el Barça tampoco podrá ganar la Champions tras caer de nuevo en la fase de grupos superado por el Bayern y el Inter, pero todavía puede ganar cuatro títulos: Liga, Copa del Rey, Europa League y Supercopa de España. En Arabia Saudí puede llegar el primer título de la era Xavi.