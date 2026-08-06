Este 6 de agosto se cumplen 90 años del asesinato de Josep Sunyol, presidente del FC Barcelona y una de las figuras más representativas del catalanismo republicano. Su fusilamiento a manos de las tropas franquistas en 1936 convirtió su nombre en uno de los grandes símbolos de la historia del club, estrechamente ligada a la defensa de las libertades, la democracia y la identidad de Catalunya.

Sunyol fue capturado y ejecutado apenas unas semanas después del estallido de la Guerra Civil. Desde Madrid se desplazó al frente de la sierra de Guadarrama para visitar a las tropas republicanas tras conocer informaciones sobre supuestos avances militares. Le acompañaban el periodista de 'La Rambla', diario del que era propietario, Pere Ventura i Virgili, un teniente de milicias y el chófer.

Durante el recorrido, el vehículo cruzó sin percatarse la línea del frente y entró en territorio controlado por el ejército sublevado. Tras ser identificados como republicanos, todos fueron ejecutados sin ningún tipo de juicio en las inmediaciones del Alto del León. Sunyol tenía 38 años y se convirtió en el único presidente del FC Barcelona asesinado durante el ejercicio de su cargo.

Su muerte fue silenciada durante décadas por la dictadura franquista, que trató de borrar tanto su figura como el compromiso político que había marcado su trayectoria. Diputado de Esquerra Republicana de Catalunya y fundador del diario 'La Rambla', Sunyol defendió siempre que el deporte debía estar al servicio de la sociedad y entendía el Barça como una institución estrechamente vinculada al país y a sus valores democráticos.

Noventa años después, el FC Barcelona sigue reivindicando su memoria. El club ha impulsado en los últimos años diferentes iniciativas para intentar localizar sus restos, desaparecidos desde el día de su ejecución. Las campañas de búsqueda realizadas en 2010 y 2022, con el apoyo de especialistas en arqueología y tecnología geofísica y aérea, no lograron hallar el lugar exacto donde fue enterrado.

La polémica del palco presidencial

Desde 2015, el palco presidencial adoptó el nombre de 'Josep Suñol' (con grafía 'ñ'), pero el nombre desapareció en 2023 con el inicio de las obras del Camp Nou. Desde el regreso del equipo, con el estadio todavía en construcción, el espacio recibe el nombre de Palco Presidencial Spotify.

Durante el pasado proceso electoral, la vicepresidenta institucional del FC Barcelona, Elena Fort, explicó en una entrevista al 'ARA' que la desaparición del nombre de Josep Sunyol del palco presidencial no respondía al acuerdo de patrocinio con Spotify, ya que, según aseguró, el contrato no afecta a la denominación de los espacios interiores del estadio.

Fort argumentó que el Spotify Camp Nou sigue siendo un recinto en obras y que, por el momento, ningún espacio ha recuperado su nomenclatura definitiva. Además, atribuyó la retirada del nombre a una discrepancia sobre la grafía del apellido del expresidente —el club pretende utilizar la forma catalana, "Sunyol", mientras que la familia mantiene otra posición— y expresó su confianza en que ambas partes puedan alcanzar un acuerdo que permita restituir la denominación en el futuro.

Pese a ello, la figura de Sunyol continúa ocupando un lugar central en la memoria histórica blaugrana, un dirigente cuyo legado trasciende el ámbito deportivo y que forma parte de la identidad histórica de una entidad que nunca ha olvidado a quien dio la vida por sus ideales democráticos.