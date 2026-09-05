Los '9' brasileños de la historia del Barça: éxitos rotundos y decepciones sonadas

El Barça ha contado en su historia con grandes cracks ofensivos brasileños pero no todos ellos han sido delanteros centro. Algunos de los más destacados eran mediapuntas creativos o extremos como Giovanni Silva, Neymar, Ronaldinho o Rivaldo.

Si nos centramos en los jugadores nacidos en Brasil que fueron fichados con el cartel de delantero centro encontramos a nueve jugadores que cumplen esta condición.

Los más exitosos fueron Evaristo, Romario y Ronaldo e incluso podríamos incluir en esta lista, aunque en un nivel menor, a Sonny Anderson.

El último '9' brasileño anterior a Gabriel Jesús fue Vitor Roque. Tigrinho pertenece al grupo de compatriotas suyos que no se adaptó al juego del Barça o no pudo consolidarse en una lista de goleadores en su mayoría olvidados por el barcelonismo.

Los tres grandes goleadores brasileños

EVARISTO de Macedo:Autor de uno de los goles más emblemáticos de la historia del Barça. Evaristo marcó el gol que eliminó por primera vez al Real Madrid de la Copa de Europa. Goleador implacable, Evaristo formó parte de una de las mejores delanteras de la historia del Barça.

Sus compañeros de ataque fueron jugadores de la talla de Tejada, Eulogio Martínez, Kocsis, Kubala, Villaverde o Czibor. Todos ellos, junto con el crack Luisito Suárez, eran futbolistas de un nivel excelso con los que Evaristo se complementó de maravilla.

Evaristo llegó a Barcelona de la mano de Pepe Samitier / Archivo

Evaristo era un gran rematador adornado con las cualidades de los brasileños clásicos. Descubierto por el mítico Josep Samitier, Evaristo militó de blaugrana entre 1957 y 1962. En este período anotó 181 goles en los 237 partidos que defendió la camiseta blaugrana.

Evaristo es el primer gran goleador brasileño de la historia del Barça. Por rendimiento, regularidad y estadísticas se mantiene como el '9' brasileño más rentable que haya jugado de blaugrana.

ROMARIO da Souza: Fichado del PSV en el verano del 1993. Su incidencia en el equipo de Johan Cruyff fue tan grande que cambió la manetra de jugar del Dream Team. Hasta su llegada el Barça de Johan apostaba por un falso nueve que ejecutava a la perfección Michael Laudrup. Con el fichaje del brasileño el Barça recuperó la figura del '9' puro. Romario es probablemente el mejor delantero centro de la historia en espacios reducidos.

Su primer arranque y especialmente los controles y las definiciones eran de un nivel técnico incomparable.

Romário, durante su etapa en el FC Barcelona / SPORT

Cuando llegó al Barça prometió marcar 30 goles y cumplió con esta cifra siendo el 'pichichi' del campeonato liguero. Fue clave para ganar la cuarta liga consecutiva. Se recuerda menos que en la Champions de aquella temporada solo anotó dos tantos y que apenas apareció en la fatídica final de Atenas.

Aquel verano se proclamó campeón del mundo, quiso alargar sus vacaciones y acabó volviendo a Brasil en enero de una manera decepcionante para los culés.

Con el paso del tiempo los aficionados barcelonistas recuerdan con admiración la calidad de sus goles en su primera temporada en el Barça.

RONALDO Nazario: La temporada 1996-97 siempre será recordada por la explosión brutal de Ronaldo Nazario en el Barça. Con Robson y Mourinho al mando para sustituir a Cruyff la gran apuesta fue contratar al jovencísimo goleador del PSV. Ronaldo sorprendió al mundo del fútbol con una exhuberancia física y un talento pocas veces visto en un terreno de juego.

Cuando parecía que su renovación estaba hecha todo se torció y el brasileño se fue al Inter previo pago de los cuatro mil millones de pesetas de su cláusula de rescisión.

Pep Guardiola y Ronaldo Nazário jugaron juntos un año en el Barça / Javi Ferrandiz

Pese a su posterior fichaje por el Real Madrid, los viejos aficionados culés que lo vieron en el Camp Nou nunca olvidarán su bestial temporada de blaugrana.

Aunque Ronaldo no dejó nunca de marcar goles, su nivel futbolístico nunca se acercó al de aquella campaña 96-97.

Un '9' con luces y sombras

Sonny ANDERSON: El adiós de Ronaldo dejó un hueco inmenso que el Barça intentó cubrir con Rivaldo como estrella y Anderson como goleador. El peso de las expectativas con el '9 fichado del Mónaco fue muy difícil de gestionar para el delantero brasileño.

Sonny Anderson jugó dos temporadas en el Barça / Archivo

Tras una primera temporada irregular en la que se discutía constantemente su elevado precio (2.500 millones de pesetas) Anderson aceptó el reto de revulsivo y cuajó mejor en su segundo curso de blaugrana. Sin la presión de ser el '9' titular que asumió Kluivert, Sonny Anderson rindió de maravilla como el plan B del equipo de Van Gaal.

Los goleadores brasileños que no cuajaron en el Barça

WALTER Machado: El Barça fichó al delantero centro de la selección brasileña del Mundial de 1966. La imposibilidad de contratar a Pelé llevó al club blaugrana a la apuesta por el goleador del Corinthians.

Walter Machado no pudo debutar en partido oficial por problemas burocráticos ya que no se abreron las fronteras a los extranjeros como le habían asegurado al presidente del Barça.

Walter Machado Da Silva no llegó a debutar de manera oficial con el Barça / Archivo

Tras recibir muchas críticas por esta cuestión Enric Llaudet realizó una de las declaraciones más polémicas de la historia afirmando que su sueño siempre había sido tener un chofer negro en una referencia desafortunada a Walter Machado.

BIO: Williams Silvio Modesto Verísimo conocido como Bio jugó de manera fugaz en el Barça de los 70. Fichado del Terrassa gracias a poseer la doble nacionalidad española dejó detalles de su clase pero le faltó continuidad.

Bio no tuvo continuidad en el Barça / FCB

ROBERTO DINAMITE: El Barça lo fichó como un sustituto de urgencia de Krankl pero apenas marcó tres goles en los once partidos que disputó en la temporada 1978-79. Aunque en el Barça no cuajó, en Brasil se le considera uno de los mejores goleadores de su historia.

En el Vasco da Gama sigue considerado como el gran mito de su historia y nadie duda del extraordinario nivel futbolístico que exhibió en este club.

Roberto Dinamita con la camiseta del FC Barcelona / FCB

KEIRRISON: Fichado en el 2009 junto con su compatriota Henrique como una apuesta de futuro, Keirrison no llegó nunca a debutar con el Barça. El brasileño se perdió en una serie de cesiones improductivas. Los 14 millones que costó su pase fueron un error evidente del club blaugrana.

Keirrison fichó por el Barça en el 2009 / FCB

VITOR ROQUE: La apuesta por un goleador joven y de gran proyección que realizó el Barça en el 2024 no cuajó como se esperaba. Tigrinho no tuvo las oportunidades quje esperaba con Xavi Hernández y el Barça, al menos, pudo recuperar gran parte de la costosa inversión para ficharlo del Atlético Paranaense.

Vitor Roque, en su presentación con el Barça / FCB

En este inicio de curso Raphinha está ejerciendo con éxito de delantero centro y la alternativa para el '9' será Gabriel Jesús. Son dos brasileños en los que Flick confía para que aporten trabajo y goles al equipo.

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Ambos tienen como reto esta temporada completar un curso con sensaciones parecidas a las que desprendieron en su momento Evaristo, Romario o Ronaldo, los mejores goleadores brasileños de la historia blaugrana.