Unos 8 millones más para el Barça en la 'operación salida'

La nueva política de Deco con los canteranos sin espacio en el primer equipo del FC Barcelona sigue aumentado la partida de ingresos del club blaugrana en el mercado de fichajes de verano. En los próximos días, las salidas de Álvaro Cortés y Toni Fernández al Amberes y el Venezia, respectivamente, reportarán alrededor de ocho millones de euros a las arcas culés.

Después de que SPORT adelantara en exclusiva que el central aragonés y el atacante de Rubí han decido dejar el club blaugrana antes del cierre del mercado en busca de minutos y oportunidades, empezamos a conocer detalles de las salidas de ambos futbolistas. 'Jijantes' ha informado que Álvaro Cortés será traspasado al Royal Antwerp por algo más de tres millones de euros y Fabrizio Romano ha añadido que el Venezia pagará unos cuatro 'kilos' por Toni Fernández.

Salvo sorpresa, la idea en los dos casos es que el Barça se reserve un derecho de tanteo y una opción de recompra (o incluso un porcentaje de los derechos económicos) para no perder el control sobre el futuro de los jóvenes jugadores. En el club blaugrana se confiaba mucho en la proyección de Cortés y Toni, pero no hay espacio para todas las promesas de la Masia y este verano se ha decidido aprovechar esta situación para obtener un rédito económico.

Se espera que este mismo fin de semana puedan cerrarse los traspasos del central y el atacante. Veremos si los clubes detallan públicamente las condiciones de las operaciones de Álvaro Cortés y Toni Fernández, pero la idea desde las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper es ingresar entre siete y ocho millones por estas dos ventas.

Desde la dirección deportiva culé no se cierra la puerta, en ningún caso, a apostar en el futuro por los canteranos que están siendo traspasados. Los responsables del Barça consideran que este formato de salidas 'empujará' a los jugadores a mostrar su mejor versión y, en función de las necesidades del equipo, se invertirá dinero para recuperar a aquellos futbolistas que se lo ganen sobre el terreno de juego.

Camino de los 100 millones de ingresos

Está siendo una ventana veraniega muy fructífera a nivel económico de la 'operación salida'. El final de contrato de Robert Lewandowski y las cesiones de Marc-André ter Stegen y Ronald Araujo liberaron masa salarial, pero no dejaron dinero en caja.

Sí que lo han hecho, en cambio, las ventas de Ferran Torres (48,5 millones), Ansu Fati (11 millones), Tommy Marqués (11 millones), Iñaki Peña (3 millones) y Jofre Torrents (alrededor de 6 millones). Y lo harán las que comentábamos de Álvaro Cortés (unos 3 millones) y Toni Fernández (cuatro millones) y el traspaso de Héctor Fort a la Real Sociedad (8 millones), que aún no son oficiales.

Entre todas estas operaciones y el 'pellizco' millonario con la llegada de Jan Virgili al Brujas (unos 5 'kilos'), el Barcelona está muy cerca de superar los 100 millones de ingresos este verano. Sin ninguna duda, gran trabajo de Deco y las personas de su máxima confianza en esta materia.