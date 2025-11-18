¿Cómo fueron los 7 minutos de Lamine en el Camp Nou? Los oídos taponados, el consejo de Xavi y un debut que pudo llegar antes

"Lamine solo ha jugado siete minutos en el Camp Nou". La frase resonó entre los periodistas que acudieron al entreno abierto en el nuevo estadio hace solo 11 días. El titular sonaba casi irreal, porque el delantero es la bandera del Barça pero resume su precocidad insultante. Lamine hizo su debut con el primer equipo, precisamente, en el antiguo templo azulgrana el 29 de abril de 2023. Fue un visto y no visto, aunque habría que aclarar que a esos siete minutos deberían añadirse los tres del descuento.

10 minutos que Lamine vivió como una película que empezó mucho antes. Primero, viendo a sus compañeros desde el banquillo, después anticipando su entrada al campo y finalmente rozando el gol en el césped.

"Cuando entré en el campo se me taponaron los oídos, no escuchaba nada, fue como un minuto, pero en mis piernas me pareció como una hora", reconoció casi un año más tarde. En esos segundos que cambiarán su vida se ve como habla primero con Xavi, y más tarde espera su momento mientras se pone bien el pelo que le tapa casi los ojos. Es el minuto 83, el partido ante el Betis está resuelto (4-0), tiene 15 años y 290 días y está escribiendo una página inédita de la historia del Barça. Lo hará con el dorsal '41'.

Lamine se convirtió en el debutante más joven del Barça en toda la historia de la Liga, superando a Vicenç Martínez Alama, que se estrenó con 16 años y 280 en 1941 y Ansu Fati, con 16 años y 298 días en 2019.

"El día del debut Xavi me dijo que disfrutase, que hiciese lo mismo que en los entrenamientos. Que saliera a jugar, a divertirme. Le agradeceré porque no cualquiera te hace debutar con 15 años y esta temporada me ha dado minutos en todos los partidos que he podido jugar". El debut llega el 29 de abril de 2023 pero podría haber sido antes. Que no fuera así nada tiene que ver con Xavi. Lo desveló Jordi Cruyff, que formó parte de la dirección deportiva de entonces.

"Recuerdo que el primer día que entrenó, entonces estaba Xavi de entrenador, ya comentamos que era algo especial. De hecho, Xavi quería hacerlo debutar antes, pero la verdad es que no tenía contrato. Dijimos que primero teníamos que asegurarnos que el futbolista sería nuestro por muchos años y luego hacerlo juego. Los jugadores más veteranos todos venían diciendo que era diferente".

La nueva imagen de Lamine en su instagram / INSTAGRAM

Lamine ya dejó su huella ante el Betis, a pesar de tener solo 15 años. Lo hizo en una posición atípica, de extremo izquierdo, y tuvo tiempo de estar a punto de marcar y dejar solo a Dembélé ante el portero con un pase picado a lo Ronaldinho.

"Acabé muy cansado. Salí al parking donde estaba mi madre y todos estaban muy contentos. Al día siguiente entrenaba otra vez con el primer equipo. Fue un día de mucha felicidad porque el día siguiente volvía entrenar".

Este sábado regresará ante el Athletic a un Camp Nou que tiene que ser su casa. Lo anunció él mismo cambiando su foto de perfil en Instagram (aparece agarrándose el escudo) y un mensaje: "Montjuïc fue el principio, el Camp Nou es donde se escribirá la historia".