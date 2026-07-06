7 años de Frenkie en el Barça. ¿Por qué su figura genera pasiones tan encontradas?

El 5 de Julio del 2019 el Barça presentó a un fichaje que generó un gran entusiasmo. Siete años después Frenkie De Jong se ha consolidado en el Barça pero su figura está lejos de generar consenso.

Frenkie De Jong es un caso singular en la historia del Barça. Los fichajes en el Barça no suelen tener término medio, o fracasan o triunfan a lo grande.

O la inversión realizada se considera un desastre económico o se entiende que el gasto está más que amortizado por su rendimiento.

Un debate eterno

El jugador que supera el período de adaptación lógico y se gana la titularidad sumando diversas temporadas en el club se convierte normalmente en un ídolo mientras que el que no logra responder a las expectativas creadas suele ser considerado como un fiasco.

En este 'blanco o negro' suelen haber pocos casos de grises. Y después está Frenkie De Jong. El neerlandés genera, como pocos futbolistas del barça, opiniones opuestas. Los hay que lo consideran un jugador único e imprescindible y para otros es un lastre y un futbolista que no rinde conforme a lo que se espera de él.

Frenkie besó el escudo el día que fue presentado como jugador del Barça / FCB

Hay argumentos de todo tipo para un jugador del que algunos ponderan su clase incuestionable pero también muchos otros critican un rendimiento discutible. Lo curioso del caso es que no se tratan de críticas ajenas al barcelonismo provocadas por un entorno poco favorable ni tan siquiera son dudas que pueden generarse sobre un futbolista producto de la impaciencia.

De Jong ya es el jugador holandés con más partidos disputados conm la camiseta del Barça. El barcelonismo no se pone de acuerdo sobre si hay que ponerlo en el lado de Johan Cruyff, Neeskens, Cocu o Kluivert o bien hay que situarlo con los Bogarde, Ronald De Boer o Overmars.

Siete temporadas de opiniones divergentes

Siete temporadas ya son muchas como para que hubiera consenso para consolidarlo como un gran fichaje o una incorporación fallida. Seguramente su caso es de aquellos que engrandece el fútbol ya que hay muchos criterios y valoraciones de un jugador y en ello influyen mucho las expectativas, prejuicios y también según que estándares para analizar el rendimiento de un jugador.

Los hay que valoran que Frenkie siempre ha sido titular para todos sus entrenadores pero otros insisten en que pocas veces ha resuelto partidos o ha dejado actuaciones memorables.

Los mismos que disfrutan con su técnica y habilidad para no perder balones cuestionan su frialdad y escasa incidencia en las áreas. Hay quién se relame con su potencial y como se le valoran sus compañeros pero otros recuerdan que sus cifras de goles y asistencias no son propias de un crack y que su versión sigue lejos de la que enseñó en el Ajax.

Es un debate interminable ya que se puede argumentar que por su posición no se le pueden reclamar cifras pero a la vez sus 'haters' le recriminan que no es ni un mediocentro puro ni un interior creativo al uso.

BARBASTRO - FC BARCELONA. FOTO: Valenti Enrich. frenkie de jong . hansi flick. barça. copa del rey 2024/2025 barbastro . barça. euforia final partido. municipal / Valentí Enrich / SPO

El propio Frenkie De Jong no es ajeno a este debate y en una entrevista reciente a SPORT se defendió con argumentos futbolísticos. No hay manera. Sus admiradores elogiaron su sencillez y claridad para afrontar el tema mientras que sus críticos le achacaron que no ha entendido dónde juega.

Es probable que De Jong sea víctima de unas expectativas exageradas ya que cuando se le fichó hubo consenso en considerarlo un jugador que podría marcar una época de blaugrana.

Tras siete temporadas en el Barça, De Jong ha jugado 294 partidos oficiales sumando 20 goles y 31 asistencias. Titular con Valverde, setién, Koeman, Xavi y Flick, Frenkie ha conquistado tres ligas, tres Supercopa de España y 2 Copas del rey.

Frenkie saluda a la afición blaugrana / DAVID RAMIREZ

A sus 29 años no ha podido todavía lograr conquistar la Champions pero este centrocampista titular con Países Bajos sueña con hacerlo con el Barça. Aunque ha habido veranos en los que parecía que su futuro estaba lejos de Barcelona, Frenkie nunca ha querido cambiar de club. ¿Será esta la temporada en la que se acabará el debate eterno entre 'frenkistas' y los críticos con De Jong?

En pocas semanas el neerlandés iniciará su octava temporada como jugador del Barça. En SPORT queremos radiografiar su figura para analizar todas las posturas.

La radiografía futbolística de Àlex Delmàs

Hemos analizado su figura con Álex Delmàs, un analista que nos retrata de esta manera la figura de Frenkie De Jong: "Creo que con Flick, De Jong es un jugador que ha mejorado mucho pero también es cierto que necesita tener más regularidad y mejorar en los repliegues ya que su mirada ofensiva le hace no ser tan fuerte en este aspecto."

El analista de La Posesión de SPORT nos detalla los puntos diferenciales del que fuera centrocampista del Ajax: "Es un centrocampista con unos recursos técnicos brutales, Frenkie no pierde balones y en un equipo que se expone tanto y arriesga así contar con un centrocampista de sus características es muy importante."

Más allá de cifras, goles, asistencias, balones recuperados o perdidos hay intangibles que aportan los jugadores que los técnicos valoran mucho: " Frenkie da mucha continuidad al juego y me parece que su presencia mejora a Pedri. A Pedri le va de maravilla contar a su lado con un jugador que no sea tan posicional. De Jong le abre espacios y se complementan muy bien".

Phillip Cocu y Rafa Yuste entregaron una camiseta conmemorativa a De Jong // FCB. phillip cocu . frenkie de jong. barça. liga españa 2025/2026 barça . celta vigo. 33. deportiva camiseta 293 partidos. spotify camp nou / VÍCTOR GONZÁLEZ

Delmàs es un experto en leer el juego y entiende que las condiciones de Frenkie se ajustan de maravilla a lo que pide Hansi Flick: "Su conducción para batir líneas es la mejor de Europa y la ha de saber utilizar y creo que lo está logrando bien. Su mejora la veo en cuando tiene que jugar a pocos toques. Antes jugaba a más toques y a veces está bien ya que tienes que hacer saltar al rival. De Jong ahora sabe leer mejor cuando hay que jugar más rápido. De Jong también es muy bueno saltando hacia adelante".

El que fuera centrocampista del Sabadell y del Europa valora las características de Frenkie De Jong para intentar el asalto a la Champions: "Creo que es De Jong el jugador con más capacidad para repetir esfuerzos y adaptarse al ritmo europeo. Esta temporada me lo imagino de 6 aunque a medio plazo vislumbro a Bernal en esta demarcación. De momento creo que Frenkie seguirá siendo importante. Creo que sumará más goles y esto creo que Flick se lo pedirá."

La visión de Salva García Puig, un exjugador del Barça

Salvador García Puig fue un central muy técnico que brilló en la Eurocopa del 1984 tiene claro lo que sucede con Frenkie: " A mí me parece un gran futbolista, un centrocampista diferente que es muy técnico y con una gran capacidad para superar líneas".

Para el ex jugador del Barça el mejor centro del campo estaría formado por estos jugadores: "Cuando se juntan Frenkie, Pedri y Olmo al Barça no le roban ni un balón y el conjunto barcelonista domina a placer los partidos, me parece un medio del campo único".

Frenkie De Jong, en el Mundial / Agencias

Con todas estas palabras de elogio le cuestionamos al que fuera analista de Barça TV las razones por las que se discute a frenkie: "Creo que De Jong paga su apariencia de jugador frío. Hay aficionados que entienden que es un jugador que se implica poco pero a mí no me lo parece, su carácter es tranquilo pero no me parece un jugador que se esconda".

Salva García Puig razona su defensa de Frenkie De Jong: "Cuando este jugador es titular con tantos entrenadores no es casual, el Barça ha tenido técnicos muy diferentes y todos han contado con él siempre y esto no es casual".

A sus 65 años Salva tiene que viajar muy atrás para encontrar a un jugador del Barça tan discutido durante tantos años: "El caso de Frenkie me recuerda un poco al de Rexach que era aplaudido y criticado por sus propios aficionados y me parecen casos similares ya que son dos jugadores de gran clase discutidos por su carácter o apariencia de frialdad".

Jean Marie Dongou: "Frenkie tiene condiciones para ser uno de los mejores centrocampistas del mundo"

Jean Marie Dongou es un 'rara avis' entre los exjugadores. Siempre se moja y acostumbra a ofrecer opiniones que van contracorriente. Si en el área era muy vivo, el actual analista de 'Jijantes' lee de maravilla el fútbol. El que fuera delantero centro del Barça asume en este caso una postura intermedia valorando el potencial de Frenkie pero también entendiendo los argumentos de sus críticos: "Yo no soy ni 'hater' ni admirador de Frenkie. De Jong me parece uno de los centrocampistas con cualidades para ser de los mejores del mundo. Por rendimiento no ha ofrecido lo que se esperaba de él pero hay que entender que el contexto del Barça en el que llegó no le ayudó".

Muchos aficionados se sorprenden de que Frenkie no haya logrado exhibir en Barcelona las cualidades que maravillaron al mundo del fútbol cuando este militaba en el Ajax de Amsterdam: "Las cualidades de De Jong no acaban de encajar en el típico juego posicional del Barça. En realidad tampoco se le ha encontrado su mejor rol ya que en el Barça se le pide que sea mediocentro y él no lo es. Es un jugador de ida y vuelta que se asocia pero que le cuesta mantener su posición en el campo."

Frenkie De Jong: "He hecho todo para volver lo antes posible de mi lesión" / Valentí Enrich

Pese a que Dongou no está muy satisfecho del rendimiento ofrecido por De Jong, esto no evita que valore mucho sus virtudes: "De Jong me parece un Top 3 por cualidades pero su rendimiento no ha estado a la altura. Con los jugadores que tiene el Barça en el centro del campo siempre va a ser titular ya que con sus condiciones los entrenadores siempre esperan que va a dar más. Va a ser titular con Flick ya que confía mucho en él".

Dongou entiende que Frenkie es un futbolista diferente al prototipo de centrocampistas que surgen en La Masia y con los que comparte vestuario en el primer equipo barcelonista: "Con Hansi ha rendido mejor y además aporta algo que el Barça adolece. Cuando los equipos presionan hombre a hombre él es capaz de girarse y superar líneas con conducciones o con un regate. Frenkie rinde cuando hay más espacios. A Pedri le cuesta más en estos escenarios."

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Frenkie De Jong continuará una temporada más de blaugrana. ¿Acabará de una vez el debate sobre su figura? Esperaremos pacientes.