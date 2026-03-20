Más de 650 millones: el enorme valor de los jugadores de la plantilla del Barça formados en La Masia

Hansi Flick ha alineado esta temporada 14 futbolistas formados en el fútbol base del Barça. Hay uno, Dro Fernández, que ya no está en el club blaugrana mientras que hay cinco canteranos que pese a entrar en convocatorias oficiales no han podido sumar minutos con el primer equipo.

Los nueve jugadores 'made in' La Masia con ficha del primer equipo tienen un valor de mercado, según Transfermarkt, de 620 millones. Los futbolistas que están a medio camino entre el filial y el primer equipo acumulan un valor de mercado según esta web de referencia de 30 millones y medio de euros. No contamos en todo ello a Dro, ahora en el PSG, que tiene un valor de 10 millones.

Balde, casadó y Bernal son ADN Masia / Valentí Enrich

En esta lista no hemos incluido a Ronald Araujo y Gerard Martín ya que ambos llegaron al Barça Atlètic siendo mayores de edad. Entre el central uruguayo y el zaguero de Sant Andreu de la Barca suman 45 millones de tasación que no podemos añadir a este 'pack' de La Masia. El charrúa se formó en la cantera del Rentistas y debutó como profesional en el Boston River mientras que el catalán creció en el Sant Gabriel y el Cornellà.

Lamine Yamal, con 200 millones de euros, ya justifica la inversión en La Masia de una década pero el de Rocafonda no es el único futbolista que está entre los futbolistas más cotizados del mundo.

Fermín López (100 millones) es el tercer futbolista español de mayor cotización y el quinto mediapunta más valorado del mundo. Pau Cubarsí, por su parte, es el segundo central con mayor valor del planeta y el segundo futbolista en el mundo de mayor nivel de su edad solo superado por Lamine.

El delantero del Barcelona Lamine Yamal y el entrenador del Barcelona Hans-Dieter Flick, durante el partido de la jornada 26 de LaLiga entre el Barcelona y el Villarreal / Alejandro Garcia / EFE

El valor total de los canteranos del primer equipo del Barça supera a la tasación del Atlético de Madrid (587 millones) y del resto de equipos españoles a excepción del Real Madrid.

Si comparamos la tasación de todos los canteranos del FC Barcelona y la comparamos con la de los futbolistas del Real Madrid formados en La Fábrica el resultado es muy significativo.

Los jugadores del Real Madrid formados en su cantera con ficha del primer equipo suman la cifra de 136 millones. Si a esta cifra le sumamos el valor que Transfermarkt le da a los jugadores del Castilla que han debutado o han sido convocados con el primer equipo la cantidad añadida es de 56,7 millones.

Thiago Pitarch está valorado, tras los minutos que le está dando Arbeloa, en 20 millones de euros.

Federico Valverde, Fran García, y Thiago Pitarch celebran un gol contra el Elche. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

En total, el Real Madrid tiene según Transfermarkt unos canteranos del primer equipo (incluyendo los del Castilla que están en dinámica) de 192'7 millones, una cifra inferior al valor de un solo jugador como es Lamine Yamal.

Si analizamos por líneas, el valor de los canteranos del Barça Diego Kochen está tasado en 500 mil euros mientras que la suma de los defensas alcanza los 178 millones de euros. Después de Cubarsí, el zaguero con más mercado es Balde (55 millones) mientras que Eric García ha alanzado los 35 millones, una cifra que puede seguir creciendo dado su enorme rendimiento.

Cubarsí ha recuperado su mejor versión en los últimos partidos / Gorka Urresola Elvira / SPO

En el centro del campo, al margen de Fermín López (100 millones), el valor de los canteranos es muy parejo ya que Marc Bernal y Gavi comparten tasación (30 millones) mientras que Casadó continúa siendo un jugador bien considerado (20 millones).

Fermín celebra uno de los goles ante el Newcastle / Valentí Enrich / SPO

En ataque, los 200 millones de Lamine Yamal le convierten en el jugador número uno del mundo según esta web de referencia ya que a su rendimiento espectacular le une un potencial de futuro ilimitado.

Dani Olmo, con 60 millones, es un futbolista con una cotización alta mientras que los otros canteranos con ficha de filial suben de valor en cada minuto que Hansi Flick les concede.

El último canterano en debutar con el primer equipo es Xavi Espart y el de Vilassar de Mar ya ha subido su 'caché' a cinco millones de euros. Álvaro Cortés, habitual en las últimas convocatorias, está tasado en dos millones pero cuando pueda debutar con el primer equipo su precio se disparará.

Otros jugadores como Toni Fernández o Dani Rodríguez que ya han debutado a las órdenes de Flick aspiran a ganarse la confianza del entrenador blaugrana y disparar su valoración.

Flick habla con Xavi Espart tras el duelo ante el Newcastle / Valentí Enrich

Más allá de números y de tasaciones que pueden ser discutibles en algunos casos, lo que es indiscutible es que si el Barça quisiera acudir al mercado y fichar a un Lamine Yamal, Fermín o Cubarsí no lo podría hacer porque su precio sería inalcanzable.

La Masia no solo aporta intangibles, el valor del fútbol base blaugrana es incomparable.

PORTERÍA (0,5)

Diego Kochen: 500.000 euros

DEFENSA (178)

Xavi Espart: 5 millones

Eric García: 35 millones

Pau Cubarsí: 80 millones

Cubarsí celebró el gol que poco después fue anulado en el Metropolitano / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

Alejandro Balde: 55 millones

Álvaro Cortés: 2 millones

Jofre Torrents: 1 millón

CENTRO DEL CAMPO (188)

Marc Casadó: 20 millones

Marc Bernal: 30 millones

BARCELONA, 18/03/2026.- El centrocampista del Barcelona Marc Bernal, celebra su gol contra el Newcastle durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado entre el Barcelona y el Newcastle, este miércoles en el Camp Nou. EFE/ Alejandro Garcia / Alejandro Garcia / EFE

Gavi: 30 millones

Fermín López: 100 millones

Tommy Marqués: 3 millones

Guille Fernández: 3 millones

Juan Hernández: 2 millones

DELANTERA (264)

Dani Olmo: 60 millones

Lamine Yamal: 200 millones

Lamine Yamal es único / Valentí Enrich

Toni Fernández: 3 millones

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Dani Rodríguez: 1 millón