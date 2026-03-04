50 años de urnas en el Barça: Núñez 'perico', Mary Santpere, reuniones secretas, Elefant Blau...

Pronto se cumplirán 50 años de las primeras elecciones plenamente democráticas en el Barça. Fueron en 1978 y se presentaron tres candidatos: Núñez, Casaus y Ariño. Histórica y polémica fue la portada del diario deportivo '424' con las fotos de Casaus y Ariño y el titular “Debe ganar Catalunya”.

50 años de urnas en el Barça / SPORT

Ninguna referencia a Núñez, que se presentaba con el eslogan “Per un Barça triomfant!”. El resultado final fue: Núñez 10.352 votos, Ariño 9.537 y Casaus 6.202. Uno de los puntos más destacados de Ariño fue “Cal que el Club torni al soci” (frase siempre vigente en posteriores elecciones). Núñez llegó a la presidencia y Casaus se incorporó en su junta directiva.

50 años de urnas en el Barça / SPORT

En 1989, Núñez tuvo como rival a Sixte Cambra. El presidente publicó un gran anuncio en la prensa: “Tots amb Josep Lluís Núñez”, con las adhesiones de Neeskens, Simonsen y Kubala. Núñez organizó un acto en el Palau Blaugrana 2 que tenía que ser presentado por Mary Santpere, pero al final no asistió.

50 años de urnas en el Barça / SPORT

Se comentó que la actriz había recibido presiones. Sixte Cambra, su rival, organizó un acto en el Palau de la Música con Marina Rossell y Maria del Mar Bonet. El eslogan de Cambra fue “Cambra, el canvi”. Resultado final: Núñez 25.441, Cambra 17.609. Tiempo después Cambra se integraría en el equipo de Núñez.

50 años de urnas en el Barça / SPORT

En 1997, Angel Fernández se presentó con el eslogan: “Un president amb cara i ulls”. Publicó en la prensa un gran anuncio titulado: “El que mai ha dit Núñez”. Se destacaba que Núñez había sido socio del Espanyol. La directiva de Fernández estaba formada, entre otros, por Agustí Benedito y Joan Laporta. Núñez goleó a Fernández: 24.025 a 5.209.

50 años de urnas en el Barça / SPORT

En el año 2000, las elecciones fueron un cara a cara entre Joan Gaspart y Lluís Bassat. Unas semanas antes de las votaciones, Sport publicó que todos los precandidatos (Bassat, Gaspart, Castells y Llauradó) habían tenido una reunión secreta en busca de la unidad. Finalmente, Gaspart derrotó a Bassat: 25.181 a 19.791. Bassat utilizó el eslogan “Fem el millor club del món” y contó con el apoyo de Ernest Lluch. Uno de los anuncios de Bassat decía: “El Madrid, campió d’Europa. L’Espanyol, campió de la Copa. I la Lliga per al Dépor. Sort que hi ha eleccions”.

50 años de urnas en el Barça / SPORT

En 2003, Joan Laporta, con Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu en su equipo, ganó a Bassat por 27.138 a 16.412, en unas elecciones con seis candidatos oficiales (Laporta, Bassat, Minguella, Majó, Llauradó y Martínez-Rovira). Laporta había sido el líder del movimiento Elefant Blau, de marcado signo antiñuñista. Y se presentó con el eslogan “Primer, el Barça” y una declaración de principios: “Dedicarem els millors anys de la nostra vida al Barça”.

50 años de urnas en el Barça / SPORT

Años después, Rosell se separaría de Laporta y se presentaría en solitario consiguiendo 35.021 votos con el eslogan “Tots som el Barça”. Ninguno de sus rivales, Ingla, Ferrer y Benedito, superó los 10.000 votos. Larga vida a las urnas en Can Barça.