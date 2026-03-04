FC Barcelona
50 años de urnas en el Barça: Núñez 'perico', Mary Santpere, reuniones secretas, Elefant Blau...
Anécdotas y curiosidades de medio siglo de elecciones en el Barça, el club más democrático del mundo
Alfred Picó
Pronto se cumplirán 50 años de las primeras elecciones plenamente democráticas en el Barça. Fueron en 1978 y se presentaron tres candidatos: Núñez, Casaus y Ariño. Histórica y polémica fue la portada del diario deportivo '424' con las fotos de Casaus y Ariño y el titular “Debe ganar Catalunya”.
Ninguna referencia a Núñez, que se presentaba con el eslogan “Per un Barça triomfant!”. El resultado final fue: Núñez 10.352 votos, Ariño 9.537 y Casaus 6.202. Uno de los puntos más destacados de Ariño fue “Cal que el Club torni al soci” (frase siempre vigente en posteriores elecciones). Núñez llegó a la presidencia y Casaus se incorporó en su junta directiva.
En 1989, Núñez tuvo como rival a Sixte Cambra. El presidente publicó un gran anuncio en la prensa: “Tots amb Josep Lluís Núñez”, con las adhesiones de Neeskens, Simonsen y Kubala. Núñez organizó un acto en el Palau Blaugrana 2 que tenía que ser presentado por Mary Santpere, pero al final no asistió.
Se comentó que la actriz había recibido presiones. Sixte Cambra, su rival, organizó un acto en el Palau de la Música con Marina Rossell y Maria del Mar Bonet. El eslogan de Cambra fue “Cambra, el canvi”. Resultado final: Núñez 25.441, Cambra 17.609. Tiempo después Cambra se integraría en el equipo de Núñez.
En 1997, Angel Fernández se presentó con el eslogan: “Un president amb cara i ulls”. Publicó en la prensa un gran anuncio titulado: “El que mai ha dit Núñez”. Se destacaba que Núñez había sido socio del Espanyol. La directiva de Fernández estaba formada, entre otros, por Agustí Benedito y Joan Laporta. Núñez goleó a Fernández: 24.025 a 5.209.
En el año 2000, las elecciones fueron un cara a cara entre Joan Gaspart y Lluís Bassat. Unas semanas antes de las votaciones, Sport publicó que todos los precandidatos (Bassat, Gaspart, Castells y Llauradó) habían tenido una reunión secreta en busca de la unidad. Finalmente, Gaspart derrotó a Bassat: 25.181 a 19.791. Bassat utilizó el eslogan “Fem el millor club del món” y contó con el apoyo de Ernest Lluch. Uno de los anuncios de Bassat decía: “El Madrid, campió d’Europa. L’Espanyol, campió de la Copa. I la Lliga per al Dépor. Sort que hi ha eleccions”.
En 2003, Joan Laporta, con Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu en su equipo, ganó a Bassat por 27.138 a 16.412, en unas elecciones con seis candidatos oficiales (Laporta, Bassat, Minguella, Majó, Llauradó y Martínez-Rovira). Laporta había sido el líder del movimiento Elefant Blau, de marcado signo antiñuñista. Y se presentó con el eslogan “Primer, el Barça” y una declaración de principios: “Dedicarem els millors anys de la nostra vida al Barça”.
Años después, Rosell se separaría de Laporta y se presentaría en solitario consiguiendo 35.021 votos con el eslogan “Tots som el Barça”. Ninguno de sus rivales, Ingla, Ferrer y Benedito, superó los 10.000 votos. Larga vida a las urnas en Can Barça.
