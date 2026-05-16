50 años del fichaje de Pepito Ramos, un futbolista que rompió moldes

Hace medio siglo el Barça fichó a José Antonio Ramos, un lateral derecho ofensivo del Espanyol. El conjunto blaugrana recuperaba para la temporada 1976-77 la presencia de Rinus Michels como entrenador. El enfrentamiento de Weisweiler con Cruyff acabó con la marcha del técnico alemán y su relevo, Laureano Ruiz, fue temporal. Para volver a construir un equipo ganador Michels pidió reforzarse con un '2' ya que Quimet Rifé se retiró a los 34 años de edad.

El elegido por el técnico holandés fue José Carrete. El lateral del Oviedo tenía 24 años y era un jugador de gran futuro del que la prensa de la época ya dio por fichado por el Barça a cambio de 15 millones de pesetas. La operación no se llegó a culminar y el Barça acabó firmando al lateral derecho del Espanyol. El hecho de que el Real Madrid estuviera firmemente interesado por Ramos pudo ser un elemento clave para que acabase de blaugrana.

La entidad blanquiazul presidida por Manuel Meler prefería traspasar a su joya al Real Madrid pero Ramos se decantó por el Barça. El defensa nacido en Tetuán cuando esta ciudad era española lo explicó en la RB (Revista barcelonista): "Yo prefiero ir al Barcelona entre otras cosas porqué no tendré necesidad de moverme de aquí".

Pepitu Ramos jugaba de lateral derecho / Archivo

Ramos rompía con el tópico del jugador de fútbol escasamente preparado y en los diarios de aquellos tiempos se le presentaba como el profesor ya que 'Pepito' cursaba entonces estudios de ciencias químicas. Este hecho se presentaba como algo novedoso y se describía a este jugador de 25 años como un chico con "personalidad, sencillez, inteligencia y simpatía".

Posteriormente Ramos cursó estudios de Historia del Arte consolidando su fama de jugador especial con muchos más intereses al margen del mundo de la pelota.

Los elogios a su fichaje eran unánimes ya que se ponderaba que el seleccionador español Kubala ya lo había convocado y se coincidía en distinguirlo como el mejor lateral del momento.

En cuanto a su vocación por la química se detallaba que la tesis doctoral en la que trabajaba en aquel entonces era en la "positivización los electrodos negativos". Ramos había nacido en Tetuán y aunque su familia era de Granada vivía en Mataró desde que tenía dos años.

El Espanyol lo había fichado del Mataró con 20 años. El entrenador blanquiazul en sus cuatro temporadas como perico fue el uruguayo recientemente fallecido José Emilio Santamaría. Fueron cuatro años de un Espanyol que estaba cómodamente clasificado en la zona media-allta de la tabla. Con compañeros como Dani Solsona, Rafa Marañón, Fernando Molinos o Amiano quel Espanyol no sufría por la permanencia e intentaba plantar cara a los grandes.

Pepitu Ramos jugó seis años de blaugrana / Antoni Campaña

Ramos era un lateral avanzado a su época porque en un momento en el que se estilaban defensas contundentes y correosos, 'Pepito' era un jugador muy ofensivo y creativo. En el Barça arrancó con fuerza y con Michels se convirtió durante dos temporadas en un titular habitual. Con Lucien Muller perdió peso en el equipo y el reconvertido Zuviría conquistó el '2' como el lateral derecho titular.

Helenio Herrera le volvió a dotar de protagonismo en la temporada 80-81 y con Lattek pugnó de tú a tú con el recién fichado Gerardo Miranda. La presencia 'in crescendo' del lateral canario le dejó sin sitio y acabó jugando en Segunda División con el Cartagena.

En el Barça ganó cuatro títulos, todos ellos en competiciones del KO. Dos Recopas y dos Copas del Rey figuran en su curriculum. Ramos sumó 219 partidos de blaugrana en los que anotó tres goles.

Ramos ha colaborado con numerosos medios de comunicación / Archivo

Posteriormente ejerció de entrenador en el Nàstic de Tarragona y otros clubs catalanes como el Santboià, Rubí, Manlleu y AE Prat. Además de sus conocimientos del juego, Pepitu destacó por un verbo generoso para explicar su visión del fútbol.

Noticias relacionadas

Esta habilidad ara explicar de manera didáctica el fútbol le llevó a colaborar con COM Ràdio y ser comentarista de Barça TV formando una dupla inolvidable con Chus Carrillo. 'Pepitu' también fue columnista de L'Esportiu en el que dio regularmente su visión personal sobre el fútbol.