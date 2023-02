"Con un 5% de la mentalidad de Cristiano sería de los mejores del mundo"

Charlamos con Anderson, que ganó la Champions de 2008 con el United y jugó las finales contra el Barça de 2009 y 2011; "Cristiano nos acogió en su casa cuando llegamos a Manchester" Ganador del Golden Foot de 2008, fue apadrinado por Si Alex Ferguson y, para muchos, apuntaba a convertirse en un jugador TOP, pero no cumplió con las expectativas generadas

"Diré algo sobre Anderson: si hubiera sido un jugador de fútbol más profesional, podría haber sido el mejor del mundo". Esto lo dijo en su biografía Raphael da Silva, uno de los míticos hermanos gemelos que jugaron en el Manchester United. Donde coincidieron con su compatriota en una de las épocas doradas de los 'red devils'. Bajo la batuta de Sir Alex Ferguson aquel equipo alcanzó tres finales de Champions en cuatro años. Dos de ellas las perdió. Sí, contra el Barça de Leo Messi y Pep, que se convirtió en algo así como su 'kriptonita'.

En la previa del Manchester United-FC Barcelona de vuelta de playoffs de Europa League charlamos con ese centrocampista al que muchos compararon con Ronaldinho. Que se convirtió en 2007 en el cuarto jugador más caro de la historia del club inglés. Solo por detrás de Río Ferdinand, Wayne Rooney y la 'Bruja' Verón. No es nada fácil dar con el futbolista gaúcho en plenos Carnavales en Brasil. Bueno, exfutbolista. Se retiró hace un par de años, muy joven. A los 31.

Por lo que hemos podido leer nos esperamos a un jugador totalmente distanciado del fútbol. Que si no llegó donde todo el mundo apuntaba por ser poco profesional, que si pensaba más en comer hamburguesas que en jugar. Por eso sorprende que rápidamente saque el tema del Madrid. "¿Viste ayer el partido contra el Liverpool? Este equipo es algo diferente, llevan cinco años juntos, cuando compiten en Champions se transforman".

¿Cómo fue ese aterrizaje tan joven en Manchester?

"Llegué a Manchester el verano de 2007 con Nani y con Tévez. Lo ganamos todo esa primera temporada, teníamos un equipazo. Para mí fue un comienzo muy difícil. No hablaba nada de inglés, hacía poco que había llegado a Europa. Llegar a un monstruo como el United...creo que no me di cuenta dónde estaba ni conocí el club de verdad hasta pasados dos años. Es por eso que tanto yo como Nani agradecimos mucho cómo nos acogieron Cristiano, Carlos Queiroz, Rooney, Evra. Nos ayudaron mucho".

Cristiano ya era un crack consolidado...

"El primer año en Manchester vivimos en casa de Cristiano. Para nosotros Ronaldo fue vital en nuestra carrera. Tanto yo como Nani compartíamos agente con él (Jorge Mendes). Para mí era un sueño jugar al lado de Scholes, Van der Sar. Me acuerdo que en el Mundial de 2006 los veía a todos por la televisión y ahora jugaba junto a ellos. Era algo de locos".

¿Qué recuerdas de Ronaldo, qué te sorprendió más?

“Para mí Cristiano es un ídolo. Único, como Messi. Son de otro planeta. Es difícil intentar compararles. De Cristiano estuve muy cerca y con el otro me enfrenté. Con Ronaldo te sorprendes en cada momento. Piensa 100% en el fútbol. Acaba el partido y se va a casa directo a recuperarse. Gran profesional y gran amigo. Mucha gente no lo sabe, pero ayuda a muchas personas. Tiene muy buen corazón. Nos llevaba a entrenar, se preocupaba. En Inglaterra fue importantísimo para mí”.

¿Cómo recuerdas ese primer entrenamiento?

"Hacía mucho frío. Yo venía de Brasil y de Portugal, que es un país bastante cálido también. Me vi ahí al lado de Giggs, de Scholes. Imponían, pero la verdad que fueron geniales conmigo. Era un grupo maravilloso. El mejor con el que he trabajado nunca. Jugué bastante ese primer año. Pero recuerdo que Ferguson no tenía titulares como tal. Entonces entrabas cinco partidos, salías cinco. Estábamos todos enchufados".

¿El penalti que da la Champions de 2008 es el mejor momento de tu carrera?

"En mi carrera tuve dos grandes momentos. El primero, con Gremio, el equipo de mi ciudad, en la conocida como ‘batalha dos aflitos’. Subimos a Serie A en el playoff con seis jugadores en el campo. El otro, la final de la Champions de 2008. No llegué a tocar el balón y llegamos a la tanda de penaltis. Quien le dice a Ferguson que yo tengo que tirar es Ryan Giggs. “Anderson chuta bien”. Entré en el campo solo para eso”.

Luego llegaron las dos finales perdidas contra el Barça...

"Podría haber ganado tres Champions y por culpa del Barça me quedé con una. El Barça tenía un equipazo; nosotros también, pero claro. Jugando contra Xavi, Iniesta, Messi…Preparamos los partidos, las finales, como cualquier otro. El año anterior habíamos eliminado al Barça de la Champions en semifinales. Ferguson lo preparó como siempre. Perdimos por el gran equipo del Barça. No necesitaban entrenador, jugaban solos”.

¿Sigues ligado a la actualidad del United?

“Tenemos un grupo de whatsapp con Evra, Giggs, Rooney, todos los jugadores de esa época. Hablamos casi todos los días, a veces tengo que silenciarlo porque hablan demasiado…(risas). Los últimos tiempos hemos estado un poco tristes viendo el rumbo del equipo, Ferdinand, Evra. No han sido años fáciles. Queremos ver bien al United, queremos ver al club bien, campeón. Seguimos mucho la actualidad".

¿Viste el Barça-United de la ida?

“Vi el partido de la ida. Es algo muy diferente a mi época, a esas finales. Éramos dos equipos formados, consolidados. Ahora son dos proyectos nuevos, dos clubes que buscan volver a lo que eran. Es un momento especial para el Barça y para el United. Antes un equipo necesitaba a Messi y el otro a Cristiano. Ahora es un momento divertido. Entrenadores jóvenes, con ideas interesantes. Puede pasar de todo. Xavi tiene mucha capacidad".

¿Qué ambiente puede esperar el Barça en Old Trafford?

"El Manchester en Old Trafford es fuerte, pero para mí actualmente el United juega mejor fuera que en casa. Ahora vienen de una buena secuencia de resultados, así que eso puede bloquearles un poco quizás. Cada partido es diferente".

Varias voces dicen que podrías haber llegado a ser el mejor del mundo. Que, simplemente, no quisiste...

“Si yo hubiera tenido un 5% de la mentalidad de Cristiano Ronaldo podría haber estado entre los mejores del mundo. Lo asumo ahora. Tenía talento, calidad. Con un poco más de cabeza...He tenido una carrera bonita porque gané muchas cosas, pero podría haber llegado mucho más lejos. Hay que ser sincero. Con un 5% de Cristiano…aún jugaría ahora a primer nivel, fácilmente".

¿Te arrepientes de alguna decisión?

“Me arrepiento de no haber sido poco profesional, de no haber escuchado a las personas que me recomendaban y me hablaban. Raphael dice la verdad, no puedo ser hipócrita. Si hubiera estado más concentrado en el fútbol…calidad tenía de sobras. Mi cabeza no ayudó. Con el paso del tiempo te das cuenta de cosas. El fútbol ha cambiado, antes era más difícil, ahora es fácil. Las cosas cambian, hoy cualquier jugador muy físico que sabe correr mucho le vale. No tiene que pensar tanto".