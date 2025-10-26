Los 5 mejores segundos entrenadores de la historia del Barça

Marcus Sorg se sentará en el Bernabéu con el reto de dirigir al Barça en un clásico sin que se note la ausencia en el banquillo de Hansi Flick. Sorg es un técnico en el que Hansi confía a ciegas y su labor en el año y medio en el que lleva trabajando en el Barça está siendo impecable. El trabajo de los segundos entrenadores ha estado históricamente muy a la sombra de los primeros entrenadores.

Sorg y Flick charlan durante una sesión / Dani Barbeito / SPO

Pese a ello es una figura clave para complementar al 'míster' blaugrana. Algunos han saltado posteriormente a la fama como José Mourinho y otros se han convertido en primeros entrenadores del Barça o de otros clubs pero en su labor como auxiliares hemos escogido a estos cinco técnicos como los más relevantes de la historia blaugrana.

PACO RODRI (1971-76)

El ex defensa blaugrana ejerció durante cinco temporadas como ayudante de Rinus Michels, Weisweiler y Laureano Ruiz. Paco Rodri fue un hombre de club formidable ya que además de esta función trabajó durante décadas en el fútbol base como técnico y ojeador.

Su labor fue tan discreta como eficaz y su nombre merecería estar entre los más destacados en la memoria de los culés por su barcelonismo y amor incondicional al club.

Paco Rodri, en una visita reciente a la redacción de SPORT / T.C.

Como jugador fue un eficiente central que enamoraba a Helenio Herrera y como empleado brilló en todas las facetas en las que trabajó para el Barça.

CHARLY REXACH: (1987-96)

El segundo entrenador más famoso de la historia del club. El de Pedralbes empezó su carrera como técnico en los juveniles del Barça. Con la llegada de Luis Aragonés, Carles Rexach empezó su amplia trayectoria como segundo entrenador.

Charly es el segundo entrenador más longevo y famoso de la historia al ser la mano derecha de Johan Cruyff durante los ocho años en los que el holandés dirigió al primer equipo barcelonista.

Rexach y Cruyff en la final de Wembley / Paco Largo

Rexach fue primer entrenador accidental en varias ocasiones y posteriormente ejerció durante un año y medio como el principal 'míster' blaugrana en la etapa de Joan Gaspart.

HENK TEN CATE (2003-2006)

Ten Cate representa la figura del segundo entrenador que compensa el carácter del primer técnico. si Rijkaard destacaba por su mano izquierda y empatía Ten Cate era el 'poli malo' que apretaba las tuercas a los jugadores. Su labor fue ampliamente reconocida sobre todo porque cuando se marchó su rol de 'controller' quedó vacante.

Ten Cate es uno de los mejores segundos entrenadores de la historia del FCB / Paco Largo

Los tres primeros cursos de la era de Frank Rijkaard tuvo a uno de los segundos entrenadores más reconocidos de la historia del club. Ten Cate aportó experiencia y carácter en una etapa exitosa.

TITO VILANOVA (2008-12)

Tito Vilanova ha sido uno de los segundos entrenadores más reconocidos de la historia del Barça. El tándem que formó con Pep Guardiola ya arrancó en el Barça B y se trasladó con éxito al banquillo del Camp Nou.

La pareja Guardiola-Vilanova en el banquillo del camp Nou recordó al tándem Cruyff-Rexach ya que ambos eran muy complementarios y necesarios.

Guardiola y Tito Vilanova formaron un tándem insuperable / Paco Largo

El de Bellcaire fue el sustituto de Guardiola como máximo responsable técnico del primer equipo blaugrana. El legado futbolístico y humano de Tito Vilanova es imborrable.

JUAN CARLOS UNZUÉ (2014-17)

El navarro fue la mano derecha en las tres temporadas en las que Luis Enrique fue el entrenador del Barça. Unzué había sido portero a las órdenes de Johan Cruyff y preparador de guardametas durante muchas temporadas con Víctor Valdés como principal alumno.

Unzué se complementaba de maravilla con Luis Enrique / José Luis Paredes

Si Luis Enrique aportaba carácter explosivo y exigencia máxima, Unzué era la cara amable del cuerpo técnico. Su sabiduría futbolística iba acompañada de una empatía y humanidad espectacular. El aviso que le dio a Neymar advirtiéndolo que podía acabar peor que Ronaldinho es un ejemplo de que su aportación en la sombra no fue anecdótica.

Juan Carlos Unzúe: “Con esta ley ganamos todos” / EFE

Su lucha contra la ELA le ha convertido en un ejemplo de resistencia y perseverancia y en una figura que trasciende al mundo del deporte.