Los 5 males del Barça en la Liga

El empate en Getafe constató que el Barça ya hace semanas, incluso meses, que ha dejado de sentirse cómodo en la Liga. Un campeonato que premia la regularidad y que penaliza que los azulgranas, por ejemplo, hayan sumado solo 6 de los últimos 24 puntos en juego. Cifras del todo insuficientes para luchar con garantías por el título y que contrastan con el buen desempeño en la Supercopa (ganada con brillantez), la Copa del Rey o la Champions League. Al Barça de Flick, sin duda, se le está atragantando la Liga.

1.- Segunda peor puntuación en 10 años

Solo la temporada 2021/2022, que empezó Ronald Koeman y terminó Xavi Hernández en el banquillo, el Barça tenía menos puntos que en la actualidad a estas alturas de campeonato en los últimos 10 años. Tras 20 Jornadas, los azulgranas sumaban en aquel entonces solo 32 puntos después de dejarse 2 en Granada (1-1). Ahora, los de Hansi Flick alcanzan 39 puntos fruto de 12 victorias, 3 empates y 5 derrotas, pero sin ir más lejos, la campaña pasada, tenían 5 puntos más (44) que ahora y hace dos, la 2022/2023, eran líderes con 53 puntos en el camino hacia el título conquistado.

Resumen, goles y highlights del Getafe 1-1 FC Barcelona de la jornada 20 de LaLiga EA Sports

2.- Encajan goles desde el Clásico del Bernabéu

El FC Barcelona lleva 9 partidos consecutivos de Liga sin mantener su portería a cero. Los azulgranas han encajado en todos los enfrentamientos desde el brillante y apabullante 0-4 del clásico en el Santiago Bernabéu. Ese día fue el último que Iñaki Peña logró salir imbatido en el campeonato, pues después recibió goles ante Espanyol (1), Real Sociedad (1), Celta (2), Las Palmas (2), Betis (2), Leganés (1), Atlético de Madrid (2), Mallorca (1) y Getafe (1). 13 tantos encajados en 9 partidos que, sin ser excesivos, sí han significado ni más ni menos que dejarse 18 puntos por el camino.

3.- La eficacia cae en picado

Un dato que llama poderosamente la atención en la Liga es que el Barça tiene una eficacia mucho menor con respecto a su rival. Es decir, los azulgranas necesitan disparar mucho para marcar goles, mientras que el contrario con mucho menos hace más daño. Los 3 últimos partidos ligueros son significativos en este aspecto: ante el Getafe, el conjunto de Hansi Flick acumuló 21 disparos, por 10 de los de Bordalás, y ambos equipos marcaron un gol, así que la eficacia azulgrana fue inferior al 5 por ciento, porcentaje que se repitió en la derrota contra el Atlético de Madrid en Montjuïc (1-2) con 19 chuts del Barça por solo 5 de los colchoneros, y se agudizó en el también KO en casa frente al Leganés: 20 disparos del Barça para no lograr marcar, por 6 de los 'pepineros'.

4.- A más posesión, peor resultado

El FC Barcelona alcanzó ante el Getafe datos de posesión extremadamente elevados, pero que no supo materializar en goles. A menudo, tener el balón de forma estéril penaliza más que otra cosa y el Barça puede dar fe de ello. No le sirvió tener el 79% ciento de la posesión en el Coliseum, como tampoco llegar al 80% semanas atrás en la visita del Leganés a Montjuïc (0-1). En otra derrota, la cosechada ante el Atlético de Madrid, los datos fueron de 63-37 para los azulgranas. En cambio, cuando los de Hansi Flick han bajado del 60%, han ganado sus partidos. Curiosamente, o no, en la semifinal de la Supercopa ante el Athletic (0-2) fue del 56%, en la finalísima y el 2-5 al Real Madrid, del 51%, o en Dortmund, en la Champions (2-3), del 55%.

Flick sufrió un ambiente hostil en Getafe / Valentí Enrich

5.- Montjuïc ha dejado de ser un fortín

Entre Liga y Champions, el Barça logró encadenar 8 victorias consecutivas en casa en el arranque de la temporada (Athletic Club, Valladolid, Sevilla, Getafe, Espanyol/Young Boys, Bayern Múnich, Brest) hasta que llegó la visita liguera de la UD La Palmas y un 1-2 que lo cambió todo. Dejarse puntos en Anoeta, Vigo o Getafe puede ser hasta comprensible (estadios históricamente difíciles para los azulgranas), pero encadenar 3 derrotas como local en Liga y que 2 de estos rivales estén luchando por la permanencia (el caso de los grancanarios y del Leganés, el otro KO fue contra el Atlético de Madrid) subraya que los de Hansi Flick están atascados en su feudo. El próximo domingo (21.00 horas) será el Valencia quien visite Montjuïc, lo hará en zona de descenso y será una oportunidad de oro para romper la pésima racha liguera.