Las 5 incógnitas de Flick en el cierre de la gira

Cuando se cumplen nueve días en suelo americano, Hansi Flick perfila el que será su último once en esta gira. Tras las victorias y las buenas sensaciones contra el Manchester City y frente al Madrid, el técnico germano continuará con su gestión de grupo. Tendrá en cuenta varios factores cuando entramos ya en la cuenta atrás para el debut competitivo en Mestalla ante el Valencia.

Hasta ahora, el alemán se ha ido guiando bastante por el estado físico de sus jugadores, monitorizando entrenamientos, teniendo en cuenta las posiciones más 'cojas' con muchos futbolistas por incorporarse y otras en las que hay 'overbooking'.

Valoremos un poco de cara a este último encuentro del 'stage' ante un Milan más rodado (lleva tres amistosos y empezó algo antes a entrenar) qué melones abiertos tiene para el duelo ante el Milan con los pesos pesados ya con más entrenamiento en las piernas, con tres futbolistas todavía por debutar, etc.

DOS CANTERANOS POR DEBUTAR Y KOUNDÉ A PUNTO

Alexis OImedo y Diego Kochen son los dos canteranos que todavía no acumulan minutos en la gira americana. A priori, esta noche Flick les podría premiar con participación, aunque sea testimonial (10-15 minutos). El norteamericano jugará en casa y es una de las apuestas del club como relevo de futuro de Ter Stegen; Olmedo es un central de 17 años con mucha proyección. Por otro lado, Jules Koundé tampoco ha visto acción al incorporarse hace apenas 4-5 días. Con algo más de entrenamiento en las piernas, podría tener algunos minutos para ir rodándose de cara al estreno liguero. Ya solo le quedaría por delante el Gamper para ganar ritmo.

PISTAS CON ALGUNAS APUESTAS

Hasta ahora, los canteranos que más acción están viendo en esta gira son Marc Casadó, Marc Bernal, Pau Víctor, Gerard Martín y Sergi Domínguez. Con muy buenas sensaciones todos ellos. Unai Hernández jugó una parte en el clásico tras pasar por un proceso vírico y veremos si vuelve a tener acción esta próxima madrugada. Si Hansi sigue apostando por los mencionados con más carga de minutos significará que los tiene muy en cuenta en su planificación.

Álex Valle brilló ante el Madrid jugando a pierna cambiada y tiene números de acumular más minutos esta noche. Los laterales son una de las grandes decisiones que debe tomar Flick. Mika Faye ha participado poco también tras esas molestias en el tobillo y veremos si ante el club lombardo tiene más chances. En caso de no ser así, sería significativo de cara al futuro del chico.

¿MÁS MINUTOS PARA LOS PESOS PESADOS?

De la 'vieja guardia', a quien más hemos visto en acción seguramente es a Robert Lewandowski. Todavía no ha visto puerta, pero acumula ya 107 minutos. Ya jugaron algo ante el Madrid Gündogan, Christensen. Ter Stegen fue titular. Mínimo debería darles una parte al germano, al danés y compañía. Ya sin Oriol Romeu, tiene chances el nórdico de participar en el pivote.

¿APUESTA CLARA POR CASADÓ-BERNAL?

No ha dudado lo más mínimo Flick en dar la manija del centro del campo a Marc Bernal y Casadó. A sus 20 y 17 años, respectivamente, han demostrado estar listos y aunar talento, trabajo y disciplina. Hansi está encantado con ellos y ojo no les veamos de cara al inicio de competición aún sin Pedri, Fermín ni Frenkie y si, como parece, no ha llegado ningún pivote del mercado.

¿HAY CASO VITOR ROQUE?

Tras jugar en banda ante el City y jugar apenas 14 minutos en el clásico, veremos cuánta acción (si la tiene) verá Vitor Roque ante el Milan. El brasileño no ha estado nada acertado y la eclosión de Pau Víctor lo ha dejado en un tercer plano. Parece claro que Flick no contará con él, pero también necesita escaparate para salir. Arabia Saudí sigue siendo una opción latente.