Los 5 errores capitales del Barça

El Barça vio de nuevo como se repetía la historia. Un gran partido frente al Atlético de Madrid no le sirvió para, como mínimo, vencer en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El equipo mostró virtudes, como su presión alta agobiante, la capacidad de generar ocasiones y un buen trabajo en el balón parado ofensivo.

Una manera de jugar que normalmente le habría dado un buen resultado, pero que en este ocasión tampoco valió frente al cuadro colchonero, como pasó en la Liga, por una serie de errores, que pueden resumirse en cinco.

1-La gestión del inicio y final del partido

El Barça encajó dos goles en apenas cinco minutos de minutos. Algo intolerable para un equipo grande que aspira a un título. No es de extrañar el enorme enfado de Hansi Flick por la fragilidad defensiva de su equipo.

El conjunto azulgrana estuvo muy blando en la defensa de las acciones de los goles de Julián Álvarez y Griezmann. Con el paso de los minutos mejoró y acabó encerrando al Atlético para remontar antes del descanso.

El Atlético aprovechó los errores en defensa del Barça / Valentí Enrich

Sin embargo, el FC Barcelona no pudo mantener la intensidad durante todo el encuentro y el Atlético volvió a encontrar muchas facilidades en el término segundo tiempo. Marcos Llorente y Sorloth marcaron sin apenas oposición. El equipo no tuvo oficio para mantener la ventaja y marcharse con mejor rento al Metropolitano.

2-La falta de eficacia goleadora

La generación de ocasiones no tuvo la correspondencia que quizá merecía el marcador. Ferran Torres jugó de '9' y en la faceta táctica estuvo impecable. Se movió muy bien, arrastró a los centrales y se lo dejó todo en la presión. Sin embargo, le faltó precisión en dos acciones de mano a mano con el portero.

Ferran no fue el único que no acertó. Lewandowski también pudo hacer el segundo en su cuenta particular en un remate al primer toque cruzado y Pedri acarició también el doblete, pero no llegó a un centro muy tenso.

El Barça tuvo opciones de marcarle mas goles al Musso / Valentí Enrich

El propio Lamine Yamal vio como Musso volaba para evitar que uno de sus tradicionales zurdazos se fuera al fondo de la portería

3-Los laterales en defensa

Koundé y Balde fueron unos puñales en ataque, pero dejaron descubierta la defensa en exceso. Cubarsí e Iñigo Martínez tuvieron problemas para trazar la línea de fuera de juego como es habitual con los carrileros fuera de posición.

Una pérdida de Koundé fue el origen del segundo gol colchonero, al igual que en el cuarto, en el que le volvieron a ganar la espalda para que Sorloth culminara la jugada a portería vacía.

Koundé estuvo espléndido en ataque, pero perdió la posición en defensa / Valentí Enrich

Balde pudo corregir algunos de sus desajustes gracias a su punta de velocidad, pero estuvo a menudo mal colocado para defender. El Cholo Simoene buscó hacer mucho daño por los costados y lo consiguió.

4-Pedri se quedó sin socios para contemporizar

El partido estuvo muy alterado en todo momento. A veces quizá demandaba una mejor pausa. Pedri fue quien mejor interpretó el juego, mientras que la mayoría de compañeros se lanzaban a tumba abierta al ataque.

De Jong mejoró en sus prestaciones, pero no fue suficiente para que el tinerfeño se sintiera más arropado. Por su parte, Dani Olmo es un media punta con más alma de delantero que de centrocampista.

Pedri fue el mejor del Barça ante el Atlético de Madrid / Valentí Enrich

El equipo echó de menos a un futbolista que aporta un mayor equilibrio como es Marc Casadó. Flick buscó la contención con Eric Garcia, pero no fue suficiente para marcharse con ventaja de cara a la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey del 2 de abril en el Metropolitano.

5-Simeone estuvo mejor en los cambios

El Cholo sufrió mucho en el primer tiempo viendo como su equipo sufría la remontada, pero supo reaccionar bien gracias a su banquillo de lujo. En especial, la entrada de Correa y de Sorloth fueron una pesadilla para el conjunto blaugrana.

Simeone y Flick se saludan antes del Barça - Atlético de Madrid / Valentí Enrich

En el Barça, en cambio, Hansi Flick no pudo frenar la mejoría del Atlético de Madrid en el segundo tiempo. Su principal error fue sustituir a Pedri a falta de cinco minutos, con 4-3 en el marcador, y el equipo se quedó sin brújula.

Simeone supo aprovechar mejor su fondo de armario que un Flick que ni tan siquiera agotó las cinco sustituciones para inyectar aire fresco al Barça cuando se estaba desinflando.