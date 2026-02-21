Las 5 claves del regreso de Pedri: por qué lo cambia todo en el Barça de Flick

El FC Barcelona recupera a su brújula. Si no hay ningún contratiempo, Pedri recibirá el alta médica este domingo y entrará en la convocatoria para recibir al Levante en el Spotify Camp Nou. El canario no será titular, pero sí que podría tener minutos en la segunda mitad como parte de su proceso paulatino de regreso a los terrenos de juego. Toda precaución es poca para un futbolista vital para Hansi Flick en el tramo decisivo de la temporada.

El calendario es ideal para que el técnico de Heidelberg pueda gestionar bien la reaparición del centrocampista de Tegueste. El Barça no se moverá de tierras catalanas hasta el domingo 8 de marzo, cuando visita San Mamés, y hasta entonces solo disputará tres partidos en casa. Además del Levante, pasarán por el Spotify Camp Nou el Villarreal (28 de febrero) y el Atlético de Madrid (3 de marzo) en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. A nadie se le escapa que el objetivo blaugrana es que Pedri esté a su mejor versión en este último encuentro.

Pedri saltó por fin con sus compañeros para hacer parte con el grupo. / FC BARCELONA

De momento, sin embargo, el Barça celebra el regreso al equipo de un jugador absolutamente diferencial. Aunque la jerarquía y la influencia de Pedri en el cuadro culé no admite ningún tipo de discusión, destacamos cinco motivos que 'explican' la importancia del tinerfeño en el equipo de Flick.

El faro total: volumen y precisión

Empezamos con datos. Pedri es el centrocampista del Barça con más intervenciones (91,7), pases precisos (69,4 con un 91% de acierto), pases clave (2,4), pases largos (2,9) y faltas provocadas (1,6) por partido del Barça en LaLiga. Y, en muchas de ellas, con mucha diferencia respecto al resto de efectivos de la medular culé. Solo Frenkie de Jong consigue acercarse mínimamente a algunas de estas cifras.

Sin entrar en comparaciones, pues ni es el objetivo de este informe ni tampoco sería justo, pues futbolistas como Dani Olmo, Fermín o Casadó tienen un perfil muy diferente al suyo y otros como Marc Bernal no han tenido la misma continuidad, es evidente que el canario es otro rollo en la generación de juego y la eliminación de líneas defensivas rivales.

Despliegue físico y lectura defensiva

Otras dos cifras que reflejan más variables de la aportación de Pedri es que también lidera en la medular blaugrana en duelos totales ganados (5,3) y recuperaciones (5,9) por compromiso de la competición doméstica. Es clave en el repliegue gracias a su enorme despliegue, pero también en la pugna con contrincantes y la anticipación gracias a su espectacular lectura de juego y su potencia física.

Hansi Flick abraza a Pedri / Valentí Enrich

Porque sí, el canario es talento puro, pero además de eso también posee unas condiciones atléticas espectaculares que aprovecha para ser uno de los jugadores que más kilómetros corre.

El Barça sobrevivió sin él... pero no dominó

En líneas generales, el Barça supo convivir con la ausencia de Pedri hasta la debacle en el Metropolitano y el derbi ante el Girona. No estuvo a su mejor nivel y en muchos momentos lo echó de menos, pero ello no le impidió sacar muchos partidos adelante.

La realidad, sin embargo, es que la mejor secuencia barcelonista de la temporada 2025/26 después de un inicio algo dubitativo se produjo desde la contundente derrota en Stamford Bridge, el último duelo que se perdió por la primera lesión muscular de la temporada, hasta el trabajado triunfo en Praga, donde sufrió el segundo contratiempo del curso.

En esa franja temporal, los de Flick levantaron la Supercopa de España y ganaron 12 de los 13 encuentros que disputaron. El único que perdieron fue en Anoeta, y en un enfrentamiento ante la Real Sociedad marcado, más allá de la falta de pegada culé, por la mala fortuna y la polémica arbitral. El canario participó en todos esos compromisos, la mayoría de ellos como titular, menos en la visita al Villarreal en La Cerámica, que se perdió por leves molestias.

El efecto dominó

No menos importantes serán los efectos secundarios de la reaparición de Pedri. En primer lugar, Dani Olmo podrá regresar a su demarcación natural. Ha demostrado perfectamente que puede jugar en la base de la sala de máquinas, pero el egarense marca muchas más diferencias en la mediapunta. La competencia con Fermín López en esa posición, además, no solo concederá más descansos necesarios a ambos, sino que les impulsará a mostrar su mejor versión cada vez que pisen el césped.

Y luego, obviamente, está el nivel de Frenkie de Jong. Si bien es cierto que con la llegada de Flick ha dado un paso adelante respecto a sus primeros años en Barcelona, no lo es menos que, cuando no ha tenido al tinerfeño a su lado su nivel ha bajado varios niveles. Se compenetran a la perfección y su conexión es clave en muchísimos aspectos del juego.

Pedri y De Jong, durante un entrenamiento del Barça / FC Barcelona

La calma como ventaja competitiva

Acabamos con un aspecto más cualitativo que cuantitativo. Y lo hacemos con una declaración de el de Tegueste en 'El País' en abril de 2025. "A veces puedes creer que tienes al defensa encima, pero, sin embargo, todavía le queda para llegar a ti. En Segunda, por ejemplo, los jugadores van mucho más locos. En cambio, en Primera, porque tienen más calidad, aguantan más. Siempre lo he pensado: normalmente, cuando tienes la pelota, tienes un segundo más de lo que piensas".

Esta reflexión, que pasó algo desapercibida hasta que la recuperó meses después Jorge Valdano, explica muchas cosas del juego de Pedri, pero sobre todo la calma que tiene a la hora de tomar decisiones y ejecutarla. En un estilo de juego tan arriesgado como el de Flick, cada pérdida por precipitación pasa factura. Sin ir más lejos, en esta materia en la que el canterano de Las Palmas sobresale, el Barça suspendió en Montilivi.