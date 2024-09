Las 5 claves del gran inicio del Barça de Flick

Llega el primer parón de selecciones de la temporada y el Barça lo hace como líder en solitario de LaLiga EA Sports. Un brillante arranque de temporada le permite sumar 12 puntos de 12 posibles y estar en lo más alto de la clasificación.

En su primer curso al frente de la nave azulgrana, Hansi Flick ha comenzado con buen pie, tras una campaña en la que no se ganó ningún título. Las victorias por 1-2 al Valencia, 2-1 al Athletic Club, 1-2 al Rayo Vallecano y la goleada contra el Valladolid por 7-0 de este sábado lo confirman. No solo los resultados, las buenas sensaciones también van de la mano.

Es -muy- pronto para sacar conclusiones tras, únicamente, dos semanas de competición oficial. Sin embargo, aprovechando la pausa de los partidos internacionales, sacamos nuestra lupa y bisturí para diseccionar cómo se ha desenvuelto Flick en este nuevo ecosistema llamado Can Barça.

Fe ciega en sus futbolistas

Parece una premisa obvia para cualquier entrenador, pero no todos comulgan con ella. Flick va a muerte con los suyos y está logrando sacar a relucir la mejor versión de algunos futbolistas que estaban ensombrecidos. El mercado de fichajes ha sido pobre y la plantilla es corta, pero, como él dijo "no es muchísimo, pero sí suficiente".

Robert Lewandowski, feliz tras uno de los goles de Raphinha / Javi Ferrándiz

¿La edad de Lewandowski podía ser un lastre? Le ahorro esfuerzos en la presión para que esté mejor en el remate y ya es pichichi con cuatro dianas. ¿Raphinha destaca yendo al espacio? Le pido eso. ¿Olmo y Pedri brillan por el medio? Ahí les ubico. Por no hablar del cambio físico, mental y de rendimiento de Koundé, quien ya no titubea en un lateral diestro que, en primera instancia le generaba muchas dudas.

Continuidad con La Masia

A pesar de no tener ninguna vinculación sentimental con el FC Barcelona, como sí tenían Ronald Koeman o Xavi Hernández, Flick ha entendido rápidamente la idiosincrasia de este club y su fuerte apuesta por los jugadores de la casa. El alemán sigue confiando en los Lamine, Cubarsí y Fermín que apadrinó el egarense y lo mismo hará con Gavi y mantiene con Balde, quienes debutaron bajo las órdenes del neerlandés. Podría haber presionado para firmar a un jugador cedido en el mercado para ampliar la corta plantilla, pero no lo hizo.

Lamine celebra el primer gol de la temporada / JAVI FERRÁNDIZ

Hansi no ha titubeado y no le tiembla el pulso. Su apuesta por Pau Víctor en la pretemporada ha tenido continuidad en el curso oficial y cuenta con ficha del primer equipo, igual que Pablo Torre, Eric Garcia o Ansu Fati. Con él, ya han debutado cuatro futbolistas: el citado delantero que jugó el curso pasado cedido en el filial, Gerard Martín, Sergi Domínguez y Marc Bernal. Este último estaba llamado a ser el mediocentro del equipo, pero una gravísima lesión le dejará fuera toda la temporda. ¿La solución? También en casa: Marc Casadó.

90 minutos al 100%

Podría ser uno de los primeros mandamientos de la Biblia de Hansi Flick. Si no se entrena al 100%, nunca se podrá jugar al 100%. No vale hacerlo al 80%. De la misma manera, tampoco está permitido levantar el pie del acelerador cuando el resultado ya está controlado y los tres puntos virtualmente en el bolsillo. Es la única manera de seguir respetando al rival y contra el Valladolid se vio muy claro.

Koundé en Vallecas en el partido de la tercera jornada de LaLiga / SPORT

La exigencia con el alemán es máxima. De hecho, veníamos de estar acostumbrados que las primeras partes del Barça eran mejores que las segundas y que al equipo le faltaba fuelle en el tramo final de los partidos. No llegaban las fuerzas. En este arranque de curso -repetimos, sabemos que es prematuro-, tras un verano de Eurocopa, Copa América y Juegos Olímpicos; la preparación física ha sido un pilar básico y parece estar dando sus frutos.

Controlar lo controlable

Todavía no conocemos la faceta 'quejica' de Flick ni su glosario de excusas. Y bien que podría haberlo utilizado en las pocas semanas que lleva en el cargo. Como hemos comentado anteriormente, el mercado de fichajes ha sido flojo. Las prioridades en la dirección deportiva eran las de un extremo izquierdo y un pivote. Ninguno de ellos ha llegado. Tampoco con la gravísima lesión de Marc Bernal, que ha dejado la medular sobre el alambre.

Hansi Flick junto a Marc Bernal tras su lesión durante el Rayo Vallecano - FC Barcelona / JAVIER FERRÁNDIZ

No ha llegado ningún cedido, el equipo solo tiene a dos laterales con ficha del primer equipo y se ha ido Gündogan a coste cero, siendo el mejor centrocampista del equipo del curso pasado y con quien Flick mantenía un estrecho vínculo por su pasado en la selección alemana. No hay excusas tampoco para las lesiones del citado Bernal, Araujo, Christensen, De Jong, Gavi o Ansu Fati.

Mensaje ambicioso y relajado

Flick parece haber captado al vuelo la importancia de llevar la batuta en las ruedas de prensa. Continúa haciéndolo en inglés para no meterse en jardines donde no le llaman y controlar al dedillo el mensaje que quiere enviar. No entra al trapo en preguntas de periodistas que buscan la polémica y mantiene el tono neutro y relajado.

Hansi Flick, en la rueda de prensa previa a la jornada 3 / JAVI FERRANDIZ

Sabe que los malos momentos llegarán y, con ello, las críticas. Sin embargo, se centra en el día a día. Todavía no ha hecho 'nada', simplemente está sembrando las bases para que en mayo se puedan recoger los frutos. A pesar de poder destilar alguna gota de euforia con la apabullante victoria por 7-0 al Valladolid, la relativizó completamente. Temperamento alemán en su máximo esplendor.