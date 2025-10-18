460 millones con asterisco: las cifras finales del acuerdo Barça - Spotify

El FC Barcelona cerró este viernes la renovación de su acuerdo con Spotify, que seguirá siendo el patrocinador principal del club hasta 2030. El contrato, que debía finalizar en 2026, se amplía cuatro años más e incluye tanto la camiseta de los primeros equipos masculino y femenino como las equipaciones de entrenamiento.

A partir de 2026, Spotify abonará 75 millones de euros por temporada, una cifra que consolida al Barça entre los clubes con mejores acuerdos comerciales del fútbol europeo. De esos 75 millones, 65 corresponden al patrocinio de las camisetas de juego y 10 a las de entrenamiento, lo que supondrá un total de 300 millones de euros durante los cuatro años de prórroga.

Para poner en contexto, el Real Madrid cobra 70 millones anuales por el acuerdo en su camiseta principal con Emirates, la mejor pagada de LaLiga por año según datos de 2Playbook.

Marcus Rashford y Salma Paralluelo con la nueva equipación del Barça en colaboración con Ed Sheeran / FCB

Camp Nou con asterisco

El acuerdo también mantiene los naming rights del Camp Nou, que continuará llamándose Spotify Camp Nou hasta 2034. En este caso, el contrato contempla dos escenarios: si el estadio puede reabrir al 90% de su capacidad, la compañía musical pagará 20 millones de euros por temporada, lo que equivale a 160 millones de euros en ocho años; en cambio, si la obra del estadio no permite llegar al aforo para la próxima temporada, el pago se reducirá temporalmente a 10 millones por curso hasta alcanzar la operatividad mínima.

En total, el Barça podría ingresar 460 millones de euros entre 2026 y 2034 si se cumplen todas las condiciones previstas. El nuevo Spotify Camp Nou, que ya cuenta con la licencia de Primera Ocupación para 27.000 espectadores, espera cerrar el curso con una capacidad de 60.000 personas, que no sería suficiente con el contrato en mano.

Aunque la segunda fase de apertura, que pasaría a los 105.000 finales, ya con la tercera grada funcional, no llegaría hasta la temporada 2027/2028 con el calendario actual de colocación de la cubierta, unos tempos que restarían, entonces, 10 millones a los 20 anuales de naming rights para el estadio en el curso 2026/27.

Un acuerdo beneficioso para los dos partes

El club destacó en su comunicado que la ampliación “refuerza una relación basada en la innovación y en nuevas formas de conexión entre el fútbol y la música”. Un acuerdo que refuerza la estabilidad financiera de la entidad y da continuidad a una colaboración que ha funcionado con éxito desde 2022, uniendo al Barça con una de las marcas más potentes a nivel global en valoración de mercado, estimado alrededor de los 138.6 mil millones de dólares.

Spotify, por su parte, ha quedado satisfecha con los resultados del patrocinio en términos de exposición global y valor de marca, especialmente durante los clásicos del primer equipo, la etapa en que el femenino ha dominado el fútbol europeo y el masculino ha iniciado su transición para volver a dominar en España y ser relevante en la Champions.