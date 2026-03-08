400 goles oficiales con el Barça: Lamine llega a una cifra mágica

Llegó en la segunda parte, cuando peor lo pasaba el Barça. En un momento delicado, ante un rival exigente y en un estadio de primer nivel: nada más y nada menos que la Catedral. En ese escenario, como si lo hubiera elegido a propósito, Lamine Yamal marcó un golazo. Puso el balón allá donde no llega ningún portero, con un extraordinario disparo con la zurda.

No fue un gol cualquiera: sirvió para que el Barça sumase tres puntos de oro en la pelea por la Liga. Sirvió para viajar a Newcastle, y cambiar el chip a la Champions, con la moral por las nubes. Y fue, además, el gol 400 de Lamine con el Barça, desde que se incorporó al club siendo una criatura. Quién le iba a decir a él que iba a alcanzar esa cifra con el primer equipo, en pleno ecuador de la temporada y en San Mamés.

Lamine Yamal (i) celebra su gol con Raphinha durante el partido de la jornada 27 de LaLiga que Athletic Club de Bilbao y FC Barcelona disputan este sábado en San Mamés. EFE/Javier Zorrilla / Javier Zorrilla / EFE

Desde el prebenjamín

El primero de los 400 goles oficiales con la camiseta blaugrana Lamine lo marcó en su debut con el prebenjamín. En el campo del Don Bosco, el de Rocafonda marcó dos tantos que fueron clave para remontar (2-3) las dos dianas iniciales de los locales.

Curiosamente el otro gol del equipo que dirigía David Sánchez lo anotó Marc Bernal, otro crack de la generación del 2007. Aquel 5 de octubre del 2014 Lamine debutaba de manera oficial con el Barça. Había pasado del modesto la Torreta a la cantera del Barça. Era una estrella en ciernes con un camino maravilloso por recorrer.

Lamine y Bernal juegan juntos des del Prebenjamín / Valentí Enrich

En las doce temporadas en las que Lamine defiende la camiseta blaugrana Lamine ha logrado hasta el momento sumar 400 tantos en los 383 partidos que ha disputado.

Esta cifra sería mucho más alta si sumáramos todos los partidos y goles que Lamine marcó en los encuentros amistosos que disputó en toda su etapa formativa.

Los goles que anotó en el Mediagol Cup, en las diferentes ediciones del MIC o de La liga Promises no entran en esta estadística ya que no son goles oficiales aunque en muchos de esos torneos Lamine se enfrentase a rivales de prestigio.

Lamine Yamal en un Espanyol-Cadete A / David Ramírez

El encanto y la magia de Lamine está más en su creatividad y capacidad para desequilibrar que en la virtud de definir y acertar ante el marco rival. Lamine es un pasador excelente pero en su paso por la cantera no se contabilizan los datos de asistencias por lo que es imposible sumar este apartado en este informe.

Pese a que Lamine no es un '9' clásico, en el fútbol formativo ha jugado en muchas ocasiones como falso nueve y sus cifras goleadoras son brutales. En el fútbol-7 anotó 300 goles en los 151 partidos oficiales que logró sumar des del prebenjamín hasta el Alevín A.

Bernal, Lamine y Cubarsí son de la mágica generación del 2007 / Valentí Enrich

Su temporada más prolífica fue la 2016-17. En el Benjamín A de Jordi Font, Lamine marcó 79 goles en 32 partidos.

En su salto al fútbol-7 las cifras se frenaron ya que la dificultad de las categorías infantil, cadete y juvenil es incomparable y el formato ya es mucho más cercano al de la élite. En esta etapa de fútbol-11 formativo, el genio de Rocafonda anotó 56 goles en 94 partidos.

Desde que Xavi lo hizo debutar con apenas 15 años en un Barça-Betis las sensaciones y las cifras no han parado de crecer. es curioso que debutó antes en el primer equipo que en el Barça Atlètic y su primera diana oficial en La liga fue ante el Granada.

En su primera temporada completa con Xavi sumó siete goles mientras que con Flick sus datos no dejan de progresar.

La temporada pasada anotó 18 tantos, mientras que en el curso actual ya son 19 goles los que llevan su firma. A todo ello hay que añadir que Lamine ha generado de manera directa muchos más goles ya que su cifra de asistencias asciende a 48. Si sumamos goles y asistencias, Lamine ha participado directamente en 92 goles del primer equipo barcelonista.

Lamine celebra un gol memorable / DANI BARBEITO

No hay que olvidar que estamos hablando de un chico de 18 años que es juvenil de tercer año y que juega de extremo derecho. Los 400 goles oficiales con el Barça son una cifra redonda que no deja de ser el inicio de una carrera que puede ser esplendorosa.

Este es el resumen del Informe SPORT con todos los goles oficiales que ha marcado Lamine Yamal desde que el Barça lo fichó de La Torreta.

FÚTBOL-7 FORMATIVO

2014/15 Prebenjamín: 26 partidos-25 goles

2015/16 Benjamín C: 30 partidos-55 goles

2016/17 Benjamín A: 32 partidos-79 goles

Lamine Yamal, el canterano con el dorsal '10' marcó 'a lo Messi' en LaLiga Promises / FCB

2017/18 Alevín C: 29 partidos-70 goles

2018/19 Alevín A: 34 partidos-71 goles

FÚTBOL-11 FORMATIVO

2019/20 Infantil B: 18 partidos-13 goles Infantil A: 1 partido

2020/20 Infantil A: 14 partidos-15 goles Cadete B: 2 partidos-1 gol

Lamine Yamal con el Infantil A / Valentí Enrich

2021-22 Cadete A: 32 partidos-20 goles

2022-23 Juvenil A: 23 partidos-7 goles Barça Atlètic: 3 partidos

FÚTBOL FORMATIVO

FÚTBOL 7: 151 partidos-300 goles

FÚTBOL 11 FORMATIVO: 94 partidos-56 goles

Lamine Yamal en su etapa con el Infantil B / Valentí Enrich

PARTIDOS FÚTBOL BASE BARÇA TOTAL: 241 partidos-356 goles

PRIMER EQUIPO

PRIMER EQUIPO: 141 partidos-44 goles

2022-23: 1 partido

2023-24: 50 partidos-7 goles

El delantero del Barcelona Lamine Yamal celebra su gol contra el Villarreal, durante el partido de la jornada 26 de LaLiga entre el Barcelona y el Villarreal, este sábado en el estadio Spotify Camp Nou en Barcelona.-Toni Albir / Toni Albir / EFE

2024-25:55 partidos-18 goles

2025-26: 34 partidos-19 goles

PARTIDOS LAMINE BARÇA: 400 goles-383 partidos

Fútbol-7 (Prebenjamín-Alevín A): 300 goles

Lamine Yamal siempre destacó en los derbis / Valentí Enrich

Fútbol-11 (Infantil A-Primer equipo): 100 goles