40 millones, un conflicto armado y camisetas del Barça: "Tiene una identidad de odio”

El FC Barcelona cerró hace dos días un acuerdo de patrocinio con el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) por un periodo de cuatro años. El convenio, que aportará al club alrededor de 40 millones de euros —10 por temporada, como avanzamos en SPORT— se enmarca dentro de la estrategia del Barça para activar nuevas vías de ingresos y mejorar su delicada situación económica, con el objetivo de recuperar la regla del 1:1.

Según el club, se trata de una alianza con fuerte componente social, deportivo y educativo, orientada a promover el desarrollo del deporte, la cultura de la paz y los valores del Barça en África. Todos los equipos profesionales del club lucirán en la parte trasera de sus camisetas de entrenamiento el lema "RD Congo – Coeur de Afrique" durante la duración del acuerdo.

Sin embargo, el periodista y corresponsal en África de La Vanguardia, Xavier Aldekoa, lo calificó como “un patrocinio extraño” durante su intervención en el programa 'Què t’hi jugues' de la Cadena SER. “Todo está en un contexto de conflicto”, explicó. Para entenderlo, detalló que “la República Democrática del Congo está en guerra con un grupo rebelde que está apoyado por Ruanda. Esto significa que el Congo y Ruanda, país que ya patrocina a varios equipos europeos como el Arsenal o el PSG, están en conflicto directo”.

Aldekoa considera que ese es precisamente el motivo que ha empujado al Congo a dar este paso. “Si el enemigo está patrocinando a otros equipos, el Congo no se va a quedar sin hacer nada. Ha intentado que se retire la publicidad de Ruanda, pero como no le han hecho caso, ha querido jugar las mismas cartas”, afirmó. En su opinión, “el Congo ha visto que a Ruanda no se le está presionando y que con este tipo de movimientos puede ganar una mejor posición internacional”.

Pero el periodista insiste en que este caso no es comparable al de otros estados patrocinadores: “A diferencia de otros países como Qatar, aquí estamos hablando de una situación de guerra”, subrayó. Para ilustrarlo, relató una vivencia personal: “Cuando llegué al Congo casi veo cómo matan a un chico por llevar la camiseta del Arsenal con publicidad de Ruanda”. Y añadió: “La tensión es muy grande y esta publicidad tiene una identidad de odio”.

Aldekoa matizó que, en este caso, “hay que decir en favor del Barça que entra en favor de la víctima del conflicto”. Aunque sin dejar de remarcar el carácter delicado del acuerdo y el riesgo de verse envuelto en una disputa política e identitaria que trasciende lo deportivo.