En los 36 años de franquismo el Barça sumó 26 títulos, en los 50 años posteriores ha ganado 74

El contexto político, guste o no, afecta a todos los ámbitos de la sociedad incluido el deporte. Si el Barça es 'més que un club' es por su especial vinculación con el catalanismo desde que Gamper salvara a la entidad blaugrana de la desaparición en el 1908.

El Barça sufrió en la dictadura de Primo de Rivera y también a lo largo de la dictadura fascista que se vivió en España tras la guerra civil (1936-39) y hasta la muerte de Francisco Franco de la que hoy se cumplen 50 años.

El once azulgrana que entró en la historia en 1942: Miró, Mariano Martín, Escolà, Benito, Balmanya y Zabala (arriba, de izquierda a derecha). Agachados, mismo orden: Sospedra, Bravo, Raich, Rosalén y Llácer / Revista Fútbol

¿Cómo le fue al primer equipo masculino de fútbol blaugrana durante la época franquista y como le ha ido a posteriori?

Entre 1939 y 1975 el Barça logró 26 títulos (0,7 títulos por año) mientras que en las últimas cinco décadas se han conquistado 74 títulos (1,48 títulos por año).

TÍTULOS 1939-1975

Estos son los títulos que el Barça conquistó mientras Francisco Franco ejerció como caudillo del estado español (1939-1975).

Ligas: 8

Copa del Generalísimo: 9

Juanito Segarra recibió la Copa del generalísimo / Archivo

Copa Eva Duarte: 3

Copa de Ferias: 3

El Barça se convierte en el equipo con más Copas de Ferias de la historia: tres / Archivo

Supercopa de Ferias: 1

Copa Latina: 2

TÍTULOS 1975-2025

Desde que Franco murió hasta la actualidad estos son los títulos logrados por el equipo de fútbol masculino del Barça (1975-2025)

Liga: 19

Copa del Rey: 15

Guardiola y Puyol celebraron numerosos títulos / Jordi Cotrina

Supercopa de España: 15

Copa de la liga: 2

Copa Catalunya: 8

Supercopa Catalunya: 2

Copa de Europa/Champions: 5

Xavi e Iniesta celebraron la Champions en Berlin / Javi Ferrandiz

Mundial de Clubs: 3

Recopa: 4

Supercopa de Europa: 5

COMPARATIVA CON EL GRAN RIVAL

Si contemplamos sollo los dos títulos más importantes en las competiciones españolas el ránking sería el siguiente

Franquismo (1939-1975): 17 títulos (8 Ligas y 9 Copas) 0,47 títulos importantes nacionales por año

El famoso equipo del 0-5 de 1974: Mora, Rifé II, Torres, De la Cruz, Costas, Juan Carlos, Rexach, Asensi, Cruyff, Sotil y Marcial / Archivo

Después de Franco (1975-2025): 34 títulos (19 ligas y 15 copas) 0,68 títulos importantes nacionales por año

El gran rival del Barça, el Real Madrid sumó durante el franquismo 20 títulos importantes a nivel nacional (14 ligas y 6 Copas) mientras que en el posfranquismo el balance es de 27 títulos importantes en españa con 20 ligas y 7 Copas del rey.

Si el Barça dobló el número de títulos importantes a nivel nacional con la democracia (17 a 34) el Real Madrid mantuvo su porcentaje (0,55 a 0,54) en ambas etapas.

Juanito Segarra y Paco Gento poco antes de las 21 horas del miércoles 23 de noviembre de 1960. Los capitanes del Barça y del Real Madrid coparon la atención de la prensa gráfica antes del inicio de un clásico de Copa de Europa / ANTONI CAMPAÑÁ BANDRANAS

A nivel internacional el Barça ganó 6 títulos durante el franquismo mientras que en los últimos 50 años ha conquistado 17.

El Real Madrid logró 13 títulos internacionales durante el franquismo y en los últimos 50 años la cifra es de 26. Si el club blanco ha doblado su cifra de títulos internacionales el Barça prácticamente la ha triplicado.

UN CONTEXTO HOSTIL

El presidente del Barça Josep Sunyol fue fusilado al inicio de la guerra civil por soldados fascistas. Hay que tener en cuenta que el Barça tuvo que cambiarse el nombre durante el franquismo ya que pasó de FC Barcelona a CF Barcelona. El régimen tampoco permitió que el Camp Nou se bautizara con el nombre del fundador Joan Gamper. En los primeros años de dictadura franquista el presidente del Barça era elegido a dedo por el régimen.

El Barça tampoco pudo hacer uso del catalán como su lengua propia ya que el régimen no lo permitía en un contexto de limitación estricta de las libertades.

Los campeones de Copa 1953: César, Daucik, Ramallets, Seguer, Biosca, Segarra, Gonzalvo III, Flotats y Velasco (arriba, de izquierda a derecha). Abajo, mismo orden: Mur, Basora, Bosch, Kubala, Moreno, Manchón y Claudio Pellejero / Archivo

Uno de los máximos mandatarios blaugranas de esa época, el marqués de la Mesa de Asta Enrique Piñeyro, llegó a dimitir a causa del escándalo del 11-1 en Chamartín. El Barça fue tan perjudicado y se vio sometido a unas presiones y ataques intolerables que provocaron el enojo incluso del presidente Piñeyro, una persona de total confianza del régimen franquista.

Enrique Piñeyro fue impuesto por el franquismo al Barça / FCB

El caso de Alfredo di Stéfano es uno de los más significativos pero no el único de la persecución que recibió el Barça durante el franquismo. El Barça tenía fichado al astro argentino pero el régimen medió para que acabara en el Real Madrid y el club blanco iniciara una época ganadora.

Di Stéfano, vistiendo las camisetas de Barcelona y Real Madrid / Archivo

Los arbitrajes que sufrió el Barça en esa época y el trato que le dispensó el régimen franquista fue siempre hostil pese al intento en los últimos años de blanquear una historia que está documentada a la perfección en libros como El Barça Segrestat de Jordi Finestres y Xavier García Luque.

Con Guruceta llegó la polémica / CENTRE DOCUMENTACIÓN FCB

El Barça fue desde sus inicios un club que se vinculó con el catalanismo y la democracia, dos posturas que chocaban con la ideología del régimen franquista.

Hay mil episodios que explican como el Barça fue perseguido durante aquellos años como el caso Guruceta o el arbitraje de Ortiz de Mendibil alargando un Real Madrid-Barça hasta que marcó el conjunto blanco.