FC Barcelona
En los 36 años de franquismo el Barça sumó 26 títulos, en los 50 años posteriores ha ganado 74
El primer equipo de fútbol del Barça ganó durante la dictadura franquista 8 Ligas y 9 Copas mientras que desde entonces ha conquistado 19 ligas y 15 copas
El contexto político, guste o no, afecta a todos los ámbitos de la sociedad incluido el deporte. Si el Barça es 'més que un club' es por su especial vinculación con el catalanismo desde que Gamper salvara a la entidad blaugrana de la desaparición en el 1908.
El Barça sufrió en la dictadura de Primo de Rivera y también a lo largo de la dictadura fascista que se vivió en España tras la guerra civil (1936-39) y hasta la muerte de Francisco Franco de la que hoy se cumplen 50 años.
¿Cómo le fue al primer equipo masculino de fútbol blaugrana durante la época franquista y como le ha ido a posteriori?
Entre 1939 y 1975 el Barça logró 26 títulos (0,7 títulos por año) mientras que en las últimas cinco décadas se han conquistado 74 títulos (1,48 títulos por año).
TÍTULOS 1939-1975
Estos son los títulos que el Barça conquistó mientras Francisco Franco ejerció como caudillo del estado español (1939-1975).
Ligas: 8
Copa del Generalísimo: 9
Copa Eva Duarte: 3
Copa de Ferias: 3
Supercopa de Ferias: 1
Copa Latina: 2
TÍTULOS 1975-2025
Desde que Franco murió hasta la actualidad estos son los títulos logrados por el equipo de fútbol masculino del Barça (1975-2025)
Liga: 19
Copa del Rey: 15
Supercopa de España: 15
Copa de la liga: 2
Copa Catalunya: 8
Supercopa Catalunya: 2
Copa de Europa/Champions: 5
Mundial de Clubs: 3
Recopa: 4
Supercopa de Europa: 5
COMPARATIVA CON EL GRAN RIVAL
Si contemplamos sollo los dos títulos más importantes en las competiciones españolas el ránking sería el siguiente
Franquismo (1939-1975): 17 títulos (8 Ligas y 9 Copas) 0,47 títulos importantes nacionales por año
Después de Franco (1975-2025): 34 títulos (19 ligas y 15 copas) 0,68 títulos importantes nacionales por año
El gran rival del Barça, el Real Madrid sumó durante el franquismo 20 títulos importantes a nivel nacional (14 ligas y 6 Copas) mientras que en el posfranquismo el balance es de 27 títulos importantes en españa con 20 ligas y 7 Copas del rey.
Si el Barça dobló el número de títulos importantes a nivel nacional con la democracia (17 a 34) el Real Madrid mantuvo su porcentaje (0,55 a 0,54) en ambas etapas.
A nivel internacional el Barça ganó 6 títulos durante el franquismo mientras que en los últimos 50 años ha conquistado 17.
El Real Madrid logró 13 títulos internacionales durante el franquismo y en los últimos 50 años la cifra es de 26. Si el club blanco ha doblado su cifra de títulos internacionales el Barça prácticamente la ha triplicado.
UN CONTEXTO HOSTIL
El presidente del Barça Josep Sunyol fue fusilado al inicio de la guerra civil por soldados fascistas. Hay que tener en cuenta que el Barça tuvo que cambiarse el nombre durante el franquismo ya que pasó de FC Barcelona a CF Barcelona. El régimen tampoco permitió que el Camp Nou se bautizara con el nombre del fundador Joan Gamper. En los primeros años de dictadura franquista el presidente del Barça era elegido a dedo por el régimen.
El Barça tampoco pudo hacer uso del catalán como su lengua propia ya que el régimen no lo permitía en un contexto de limitación estricta de las libertades.
Uno de los máximos mandatarios blaugranas de esa época, el marqués de la Mesa de Asta Enrique Piñeyro, llegó a dimitir a causa del escándalo del 11-1 en Chamartín. El Barça fue tan perjudicado y se vio sometido a unas presiones y ataques intolerables que provocaron el enojo incluso del presidente Piñeyro, una persona de total confianza del régimen franquista.
El caso de Alfredo di Stéfano es uno de los más significativos pero no el único de la persecución que recibió el Barça durante el franquismo. El Barça tenía fichado al astro argentino pero el régimen medió para que acabara en el Real Madrid y el club blanco iniciara una época ganadora.
Los arbitrajes que sufrió el Barça en esa época y el trato que le dispensó el régimen franquista fue siempre hostil pese al intento en los últimos años de blanquear una historia que está documentada a la perfección en libros como El Barça Segrestat de Jordi Finestres y Xavier García Luque.
El Barça fue desde sus inicios un club que se vinculó con el catalanismo y la democracia, dos posturas que chocaban con la ideología del régimen franquista.
Hay mil episodios que explican como el Barça fue perseguido durante aquellos años como el caso Guruceta o el arbitraje de Ortiz de Mendibil alargando un Real Madrid-Barça hasta que marcó el conjunto blanco.
