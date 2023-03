El 31 de marzo se verá el 'Lewandowski desconocido'

Amazon emitirá un documental en el que el delantero polaco explicará los motivos que le llevaron a fichar por el Barça La película repasará su carrera y mostrará al 'Lewy' más privado, con entrevistas a familiares, compañeros y entrenadores, entre los que se encuentra Xavi

¿Quién no conoce a Robert Lewandowski? Después de 19 temporadas en activo, 559 goles y 27 títulos en tres países distintos, la respuesta es nadie. Lo que quizá no se conoce del delantero del FC Barcelona es su lado más íntimo y eso es lo que todos los buenos aficionado al fútbol -no sólo los culés- podrán descubrir el próximo 31 de marzo cuando Amazon Prime video emita 'Lewandowski desconocido', el primer documental de producción polaca para la plataforma.

La película producida por 'Papaya Films' bajo la dirección de Maciej Kowalczuk, hace un repaso a su extensa carrera deportiva, desde sus inicios en Polonia a su fichaje por el FC Barcelona, pasando por su exitoso paso por el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich. En este sentido, Lewy explicará con más lujo de detalles las motivaciones que le llevaron a hacer todo lo posible para que el club bávaro le permitiera recalar en el conjunto blaugrana.

El repaso de su trayectoria deportiva contará con entrevistas a estrellas del deporte y compañeros y entrenadores con los que ha coincidido en su carrera, incluyendo a su actual entrenador en el Barça, Xavi Hernández, pieza clave en la decisión del polaco de querer jugar en el Spotify Camp Nou. Entre los entrevistados se encuentran también Jürgen Klopp, el entrenador que lo llevó al Dortmund; Zbigniew Boniek, el mejor jugador polaco de toda la historia; y Thierry Henry, campeón del Mundo con Francia y de la Champions League con el FC Barcelona.

Pero el film no sólo se ocupa de su faceta como futbolista. El documental quiere acercar al espectador el rostro más privado e íntimo de Lewandowski, repasando la transformación que ha tenido desde su infancia hasta convertirse en una estrella. Esta faceta más desconocida por el aficionado al fútbol cuenta con entrevistas a familiares y allegados que han sido importantes también en su carrera deportiva, empezando por su esposa Anna.

El delantero polaco se muestra ilusionado con este proyecto: "El fútbol es mi pasión. El fútbol se ha convertido para mí en una forma de hacer realidad mis sueños y me gustaría que mi historia sea una inspiración para que los jóvenes vean que nada es imposible y que todos los objetivos se pueden lograr".