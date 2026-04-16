Así fueron los 30 días de Ronaldinho en una cárcel de Paraguay: campeón de un torneo de fútbol y premiado con un cochinillo de 16 kilos

Ronaldinho siempre ha sido alguien único tanto dentro del terreno de juego como fuera de este. Ya en sus tiempos como jugador, el astro brasileño apuntaba maneras con su vida extradeportiva, más centrada en la fiesta que en actividades ociosas más adecuadas para un deportista de élite. Se confirmó cuando anunció su retirada y tras uno de sus episodios más comentados de su vida reciente: su tiempo en la cárcel en Paraguay.

Todo sucedió durante un viaje al país sudamericano durante la época del Covid-19. El brasileño viajaba a Paraguay para realizar una campaña publicitaria de concienciación por los niños desfavorecidos, algo que ha ido siempre en la línea del exazulgrana que se ha mostrado dispuesto a este tipo de actos. Sin embargo, en el aeropuerto sucedió algo inesperado: las fuerzas de seguridad detectaron que tanto Ronaldinho como su hermano llevaban encima unos pasaportes falsos.

Dicha ilegalidad les obligó a quedar retenidos por la policía fronteriza, que los llevó de inmediato a la Agrupación Especializada, una especie de cárcel para casos de narcotráfico y corrupción nacional. Estuvieron 30 días en el recinto donde a Ronaldinho le dio tiempo a encariñarse con los miembros retenidos ahí; desde partidos de fútbol en la cárcel hasta muestras de afecto constante hacia el astro brasileño. Incluso llegaron a organizar un torneo donde el premio era un lechón de 16 kilos que Ronaldinho peleó contra el resto de reclusos para conseguir. La aventura era algo digna de película.

Imagen del cartel del documental de Ronaldinho de Netflix / Netflix

El exjugador brasileño y su hermano terminaron saliendo de la cárcel tras pasar un mes entre rejas, aunque estuvieron hasta cinco meses cumpliendo su condena en un hotel de lujo. Fueron días intensos y complicados para Ronaldinho, pero también especiales como el propio astro recuerda en numerosas ocasiones cuando ha agradecido las muestras de afecto recibidas durante su estancia en la cárcel de Paraguay.