27+8: Los 'soldados' de Flick para la pretemporada

Con más de tres semanas todavía por delante, la plantilla del FC Barcelona anda desperdigada por el mundo disfrutando de sus vaciones. Mientras algunos de sus principales rivales se desgastan y compiten en condiciones pésimas por Estados Unidos en el Mundial de Clubes, el vestuario azulgrana desconecta y se relaja para regresar a la actividad al 100%.

Flick dio a sus pupilos más de un mes de descanso. En algunos casos estarán fuera de combate mes y medio. Algo totalmente atípico, sobre todo si cogemos el ejemplo de los últimos años. El pasado, sin ir más lejos, el primero de Flick al frente del Barça, apenas pudo contar el alemán con un puñado de futbolistas de la primera plantilla desde el inicio. Copa América, Eurocopa, Juegos Olímpicos. Festival de competiciones que 'entorpecieron' las primeras semanas de Hansi. Y el próximo curso más de lo mismo con la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

PANORAMA MUY DISTINTO AL AÑO PASADO

En cualquier caso, para el entrenador de Heidelberg será una bendición tener a todos desde el primer día. La pretemporada abrirá el telón el 13 de julio. Y tan solo Pablo Torre (que no cuenta para el proyecto del próximo curso) tendrá licencia para incorporarse más tarde al estar disputando el Europeo sub'21. Al resto, incluido Gerard Martín tras su operación de la mano, se le espera ya desde ese domingo para pasar las pruebas médicas.

Landry Farré, junto a Lamine, Gavi y Ansu en un entrenamiento / Ferrándiz

Pese a no citar a tantísimos canteranos como el curso pasado (obligado por las circunstancias), Flick volverá a contar con un número importante de futbolistas formados en La Masia. Los hemos ido desvelando en SPORT. A priori, serán ocho (se puede sumar alguno más que el técnico decida avisar próximamente): Landry Farré, Jofre Torrents, Jan Virgili, Dro, Juan Hernández, Toni Fernández, Ibrahim Diarra y Guille Fernández.

MÁS O MENOS, PERO EN DINÁMICA DEL PRIMER EQUIPO

Todos o la mayoría ya han estado en dinámica de primer equipo en un momento u otro del pasado curso. Toni y Guille tuvieron mucho protagonismo en el primer tramo. Los dos acudieron a varias convocatorias con el primer equipo, pese a que no llegaron a debutar. A Landry, a Dro y a Juan los hemos visto más hacia el final ejercitándose con los mayores.

A los que menos hemos visto, quizás, a Jan Virgili y a Jofre Torrents. Pero ambos tienen la confianza del staff de la primera plantilla y Flick se reunió con ellos hace un par de semanas personalmente para transmitírselo así. Todos tendrán la oportunidad de demostrar a los técnicos de la primera plantilla que tienen hueco (habrá vacantes y fichas por rellenar para el próximo curso con las 4-5 bajas previstas) y que merecen viajar a la gira asiática.

27 DE PRIMERA PLANTILLA

A los ocho 'outsiders', hay que añadir a esos 26 jugadores del primer plantel del pasado curso: Joan Garcia, Ter Stegen, Iñaki Peña, Szczesny, Gerard Martín, Balde, Araujo, Iñigo, Cubarsí, Eric, Christensen, Fort, Koundé, Casadó, De Jong, Olmo, Pedri, Gavi, Fermín, Bernal, Ferran, Ansu, Lewandowski, Lamine Yamal, Pau Víctor, Raphinha.

Oriol Romeu, con la camiseta del Girona / JAVI FERRANDIZ

A estos 26, un complemento. Un 'asterisco', por así decirlo. Hablamos de Oriol Romeu. El de Ulldecona terminó su préstamo en el Girona y, por ahora, no tiene equipo ni ofertas encima de la mesa. Se supone que el Barça le ofrecerá la rescisión, pero, salvo que se resuelva las próximas semanas, el jugador estará en el inicio de los entrenamientos.

Hay otros casos que se trabaja para que no empiecen ese día 13 y puedan solucionar su salida. Caso de Iñaki Peña, que termina contrato en 2026 y con el que no se cuenta. Como Ansu o Pau Víctor, que también deben buscar destino. Veremos cuáles de ellos arrancan o no.