25 años sin Oriol Tort, el sabio que da nombre a La Masia

El nombre correcto del edificio de La Masia inaugurado en noviembre del 2011 en la Ciutat Esportiva Joan Gamper es "La Masia, centre de formació Oriol Tort'. En el paso de la antigua Masia de Can Planas, situada al lado del Camp Nou, a la nueva Masia de la Ciutat Esportiva se decidió bautizar la nueva residencia de jóvenes deportistas con el nombre del que fuera entrenador y coordinador en la cantera del Barça.

Nacido el 31 de enero de 1929, Oriol Tort fue jugador del FC Barcelona Amateur durante las temporadas 1946-47, 1947-48 y 1948-49. Posteriormente jugó en la U. E. Vilassar de Mar (1949-51), CD Sarrià (1951-54) y FC Bonanova (1954-56). Retirado del fútbol, obtuvo el título de entrenador regional el 19 de agosto de 1958.

De los infantiles a la coordinación de la cantera

En la temporada 59-60, con Helenio Herrera de entrenador del Barça y Josep Boter de responsable de la cantera, ingresó como entrenador del infantil , cargo que mantuvo durante 18 años. Una lesión en la cadera provocó que en 1977 entrara a formar parte del cuadro técnico del Barça. Desde 1980 hasta su muerte fue el coordinador del fútbol base, faceta que durante muchos años compartió con Joan Martínez Vilaseca y Jaume Olivé, entre muchos otros.

En su labor en la coordinación de la cantera descubrió incontables jugadores. Nombres como Guardiola, Iniesta, Xavi, De la Peña, Carles Puyol, Cesc o Bojan llegaron gracias a su ojo clínico. Tort puso las bases del actual modelo de La Masia.

Iniesta, Sergio García, Oleguer, David Sánchez, Nano y Dani Tortolero viajaron a Brujas / Ignasi Paredes

Después de una larga enfermedad, el 10 de septiembre de 1999 , a los 70 años, nos dejó Oriol Tort. Josep Guardiola aseguró aquel día que "el Barça es hoy menos sabio sin su presencia, nos deja alguien fundamental en la vida del club".

Mario Rosas, Jofre Mateu y Ángel Pedraza, entre otros, en el funeral a Oriol Tort / Javier Ferrándiz

Sport se ha puesto en contacto con el ex jugador del Barça Mario Rosas para valorar la figura de Oriol Tort. Mario Rosas llegó con 12 años al Barça y debutó con Van Gaal en mayo de 1998 en un partido que el Barça perdió (1-4) contra el Salamanca.

La visión de Mario Rosas

Así recuerda Mario Rosas al señor Tort: "Oriol es una de las personas que me ficha. Todos mis recuerdos son de máximo cariño hacia él. Era el máximo responsable de la cantera y con los años me he dado cuenta de que era un adelantado a su tiempo. Tenía una sensibilidad increíble para detectar el jugador ideal para el estilo Barça. Solo hay que ver que él descubrió a Guardiola, Xavi, Iniesta, De la Peña y tantos otros. En esa época no se hablaba tanto del ADN Barça y él ya lo tenía muy claro.

Mario Rosas junto a Xavi, en una imagen de archivo / Fernando Zueras

En su momento me sorprendió esta clarividencia. Y como persona era muy buena gente, muy tranquilo, una persona que se preocupaba por ayudar a los jugadores jóvenes y especialmente a los que estábamos en La Masia. Era muy discreto y no le gustaba ponerse medallas y por eso en esa época era poco conocido para el gran público. Venía a comer cada día en La Masia con Martínez Vilaseca. Él transmitía mucha paz. Él sabía todo lo que pasaba en La Masia y en el club y daba muy buenos consejos. Lo recuerdo con mucho cariño".

Estas palabras de Mario Rosas seguro que las firmaría cualquiera de los jugadores y técnicos que lo conocieron.