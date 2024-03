25 años del homenaje a Cruyff

Este domingo se cumplen 25 años del partido con el que el FC Barcelona homenajeó a Johan Cruyff en el Camp Nou. La noche del 10 de marzo de 1999 fue muy especial para el barcelonismo. Rindió tributo a un equipo, el ‘Dream Team’, que escribió algunas de las páginas más doradas de la historia de la entidad: encadenar cuatro ligas –un récord del club que sigue vigente–, ganar la Champions League en 1992, una asignatura pendiente desde 1961, y seducir a la afición con un juego excelso y sublime.

El partido fue una fiesta. El Camp Nou se llenó hasta la bandera (98.000 espectadores) y, pese a la derrota del ‘Dream Team’ ante el FC Barcelona por 2-0, la afición pudo despedir con todos los honores a un grupo de jugadores que entre 1990 y 1994 brindaron momentos de gloria inolvidables. El cariño del barcelonismo por aquellos futbolistas quedó patente con aplausos sostenidos y pancartas de apoyo al 'Flaco'.

Barça contra Barça

Fue una de aquellas noches en las que la afición tuvo el corazón dividido: Barça contra Barça. Aunque, posiblemente, simpatizó un poco más con el ‘Dream Team’ que con el Barça por aquello de la nostalgia y el bienestar que le proporcionaron aquellos años paradisíacos en los que el fútbol y los títulos enorgulleceron al barcelonismo.

El homenaje, por otra parte, sirvió para que la afición perdonara la ‘traición’ de Michael Laudrup, que fichó por el Real Madrid después de finalizar su etapa azulgrana. Quizá no fue un perdón incondicional, pero sí, por lo menos, un perdón para que el danés pudiera regresar cuando quisiera a la que fue su casa entre 1989 y 1994 sin necesidad de incomodarse.

Deportivamente, el FC Barcelona de Louis van Gaal se impuso al ‘Dream Team’ de Johan Cruyff por 2-0, con goles de Kluivert en el minuto 44, tras una asistencia de Cocu, y de Giovanni en el minuto 67, tras un disparo colocado desde la media luna del área después de recibir de Ciric. Por el Barça se alinearon Hesp; Reiziger, Abelardo, Frank de Boer, Sergi; Xavi, Cocu; Figo, Luis Enrique, Rivaldo; y Kluivert. También jugaron Busquets, Arnau, Okunowo, Pellegrino, Roger, Celades, Giovanni, Ciric, Òscar, Zenden y Anderson.

El ‘Dream Team’, por su parte, estuvo integrado por los ídolos de antaño y reforzado por figuras del balompié internacional. Así, el público del Camp Nou volvió a ver en acción a Zubizarreta; Juan Carlos, Koeman, Witschge –jugó de central–, Soler; Laudrup, Bakero, Begiristain; Goikoetxea, Julio Salinas y Stoichkov. También jugaron Alexanco, Robert, De la Peña, Aloísio, Serna y Carreras. Las estrellas invitadas fueron Campos (México), Joao Pinto (Portugal), Nilis (Bélgica), Jardel (Brasil) y Cantona (Francia).

Cruyff tuvo que hacer cambios en el minuto 11. Sacó a Koeman (35 años), Bakero (36) y Begiristain (34). Y a los 26 retiró a Zubizarreta, Laudrup, Goikoetxea, Julio Salinas y Stoichkov. La edad y la inactividad pasaron factura a los héroes de los felices y recordados años 90. Algunos de ellos, sin embargo, volvieron a jugar más minutos a lo largo del segundo tiempo. El único que completó el partido fue el ‘Nano’ Soler. Eusebio, con muletas, no pudo alinearse, pero realizó el saque de honor.

Polémica

El homenaje llegó en el peor momento para el FC Barcelona, entonces presidido por Josep Lluís Núñez. Las diferencias entre Cruyff y el presidente eran notorias desde su despido en la recta final de la temporada 1995-96 y la organización fue una piedra en el zapato para la junta. Pero el partido, así como otro a disputar en Ámsterdam, estaban firmados en el contrato de Johan y el Barça tenía la palabra empañada.

Hubo ‘fuego cruzado’ entre ambas partes. El Barça, por ejemplo, aireó algunas de las condiciones exigidas por la ‘Comisión de Honor del partido de homenaje a Johan’, como la reserva de 3.000 localidades en las mejores zonas del estadio. Y lamentó que dicha comisión dejara pasar un mes para responder sobre la planificación realizada por el Barça para organizar los detalles del partido. Y, también, que Cruyff no aceptara ningún precio especial para los socios y las peñas, ni que los socios pudieran ocupar la misma localidad a la que estaban abonados. Desde la otra parte también hubo reproches. No entendieron que el Barça vetara al ‘Dream Team’ a lucir el escudo de la entidad y se quejaron que los socios no tuvieron un tiempo preferencial para retirar las entradas. Núñez, a pocos días del partido, salió a escena para evitar un plebiscito en el campo y aseguró que “el ‘Dream Team’ es de todos”.

El 6 de abril de 1999, un mes después del homenaje en el Camp Nou, Cruyff volvió a ser homenajeado en el Ámsterdam Arena por la afición de Ajax. El equipo neerlandés se enfrentó al Barça y el amistoso finalizó 2-2, con goles de Arveladze y Roy para el Ajax y Pellegrino y Anderson para el Barça. Antes del duelo hubo un enfrentamiento entre viejas glorias del Ajax (20 minutos por periodo) en el que intervino el ‘Flaco’, con el 14 en la espalda y asistiendo a Marco van Basten. Cruyff falleció el 24 de marzo de 2016 en Barcelona a los 68 años, víctima de un cáncer pulmonar.