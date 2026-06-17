25 años de la chilena imposible de Rivaldo que salvó al Barça: "Nunca lo olvidaré"

El 17 de junio de 2001 quedará grabado para siempre en la memoria del barcelonismo. Aquel día, el FC Barcelona se jugaba la clasificación para la Champions League en la última jornada de Liga frente al Valencia. Noventa minutos después, el Camp Nou celebraba uno de los goles más espectaculares de su historia gracias a una chilena de Rivaldo que todavía hoy, 25 años después, sigue siendo de los tantos más recordados por los culés.

El contexto no podía ser más dramático. El Barça necesitaba ganar para asegurar su presencia en la máxima competición europea. El Valencia, por su parte, llegaba al Camp Nou sabiendo que el empate le bastaba para lograr el objetivo. La presión era máxima y el encargado de asumirla fue Rivaldo, en una noche en la que todo pasó por sus botas.

El brasileño firmó una actuación memorable. Marcó de falta directa a los cuatro minutos, volvió a adelantar al equipo con un potente disparo lejano y, cuando el partido agonizaba con empate a dos, volvió a aparecer en el último suspiro.

Rivaldo celebrando su espectacular gol / P.FRIAS / EFE

La obra maestra del minuto 89

Corría el minuto 89 cuando Frank de Boer envió un balón largo hacia la frontal del área. Rivaldo controló con el pecho y, sin dejar caer la pelota, ejecutó una chilena perfecta que superó a Santi Cañizares y desató la locura en el Camp Nou. El estadio pasó de la tensión absoluta al estallido en una sola acción imposible.

Años después, el propio Rivaldo recordó su mítico gol: "Cuando De Boer me pasó el balón sabía que estaba lejos de la portería y que tenía que golpearlo muy fuerte. En cuanto controlé, sentí que el disparo iba bien dirigido. No sabía si entraría, pero sí que sería difícil para Cañizares. Es un día que nunca olvidaré. Necesitábamos ganar al Valencia para clasificarnos para la Champions y eso lo hizo todavía más especial", explicó.

La celebración fue tan icónica como el propio tanto. El presidente Joan Gaspart, en el palco, y el técnico Carles Rexach enloquecieron de manera inmediata, mientras el Camp Nou estallaba consciente de que acababa de presenciar un momento irrepetible que daba al Barça el billete para la Champions. Algunos aficionados incluso invadieron el terreno de juego desbordados por la euforia.

Varios aficionados del Barça invadieron el campo / P.FRIAS / EFE

Un gol inolvidable también para los rivales

La magnitud de aquella chilena fue tan grande que incluso el propio Cañizares la sigue recordando un cuarto de siglo después: "El gol de Rivaldo es una belleza. En otro escenario lo habría aplaudido, pero fue en el último minuto de la Liga. El empate nos clasificaba para la Champions y nos quitó esa plaza", se lamentó rememorando la acción en 'Tiempo de Juego'.

El triunfo ante el Valencia no solo certificó la clasificación para la Champions, sino que permitió además asegurar ingresos clave para el club en un momento de tensión económica y deportiva. También consolidó a Rivaldo como el máximo referente del equipo en una campaña en la que firmó 23 goles en Liga y terminó como una de las pocas notas positivas del curso.

El brasileño ganó un Mundial, una Copa América y un Balón de Oro, pero aquella chilena sigue siendo una de las imágenes más icónicas de su carrera. Veinticinco años después, continúa siendo uno de los goles más importantes y espectaculares de la historia del FC Barcelona.