Los 21 elegidos de La Masia: El 1x1 de los canteranos con los que ha contado Flick

Hay de todo. Dos ya no están en el Barça (Dro y Iñaki), algunos no han podido debutar en partido oficial (Aller, Kochen, Cortés, Juan y Guille), alguno incluso ha gozado de menos minutos de lo esperado (Casadó) pero en la mayoría de los casos su presencia ha sido importante y decisiva en el Barça campeón de liga.

Cada caso es diferente pero el resumen general es que La Masia sigue siendo el eje vertebrador del equipo de Flick. Analizamos uno a uno todos los jugadores del Barça formados en la cantera que han entrado esta temporada en los planes de Flick.

PORTEROS

DIEGO KOCHEN:El guardameta norteamericano ha ejercido el rol de tercer portero. Kochen ha entrado esta temporada en 38 convocatorias. Su paciencia merece el premio del debut.

Kochen está aprendiendo al lado de Joan y Tek / Valentí Enrich

EDER ALLER: El portero leonés ha ejercido el rol de tercer portero cuando Kochen no ha podido compaginar esta función con la de defender la meta del Barça Atlètic. Eder Aller ha sido convocado por Flick en 18 ocasiones.

Eder Aller ha sido convocado en 18 ocasiones con el primer equipo / Valentí Enrich

IÑAKI PEÑA: El alicantino fue convocado por Flick en las dos primeras jornadas ligueras antes de cerrarse su cesión al Elche.

Iñaki Peña se marchó rumbo al Elche / EFE

DEFENSAS

ERIC GARCÍA: El de Martorell ha completado la mejor temporada de su vida. Como lateral en ambas bandas, central o mediocentro Flick ha hecho jugar esta temporada a Eric y 10 más en cada alineación. A sus 24 años, Eric ha jugado hasta ahora 49 partidos y solo en cuatro ocasiones no ha sido titular. El presente y futuro del barça pasa sí o sí por Eric García.

Eric García es un futbolista espectacular / Valentí Enrich

XAVI ESPART:El de Vilassar se ha ganado la confianza de Flick que ya lo ha convocado en once partidos. Xavi Espart ha jugado dos partidos y se ha ganado palabras elogiosas de su entrenador que lo llevó a comparar con un mito como Philip Lahm. Espart es un lateral muy técnico que progresa de maravilla por los carriles interiores.

Xavi Espart ha debutado en el primer equipo de la mano de Flick / Valentí Enrich

PAU CUBARSÍ: El de Estanyol sigue creciendo y es uno de los intocables de Hansi Flick. Cubarsí arrancó la temporada con algún altibajo pero con el paso de las jornadas se ha mostrado como un puntal excelente de este Barça campeón. En sus inicios destacaba más por su excelente salida de balón pero su evolución natural le está convirtiendo en un central completísimo que domina todos los registros de un zaguero. 'Cuba' ha jugado 47 partidos con 44 titularidades.

Lamine Yamal y Pau Cubarsí, durante un partido con el Barça / SPORT / Gorka Urresola Elvira

ÁLVARO CORTÉS: El central aragonés ha entrado en nueve convocatorias de partidos oficiales del Barça a lo largo del curso. Su gran temporada en el filial le ha hecho entrar en el radar de Flick y no sería extraño que en estas tres jornadas el alemán le de la oportunidad de debutar.

Álvaro Cortés espera poder debutar con el primer equipo / Valentí Enrich

ALEJANDRO BALDE: El lateral izquierdo de 23 años arrancó el curso como indiscutible aunque Cancelo se ha acabado imponiendo en su demarcación. Balde ha disputado 39 partidos en los que ha sido titular en 30 ocasiones. En su máxima expresión es un lateral diferencial gracias a su capacidad para superar rivales en carrera. Aunque su final de curso no ha sido el esperado, tiene calidad y tiempo para volver a ganarse la confianza de Flick.

BARCELONA, 03/03/2026.- El lateral del Barcelona Alejandro Balde (d) se retira lesionado, durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que FC Barcelona y Atlético de Madrid disputan este martes en el Camp Nou. EFE/Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

JOFRE TORRENTS: El zurdo de la Selva del Camp arrancó con expexctativas de ser el jugador revelación pero ha tenido menos presencia de lo esperado. Las lesiones le han frenado su proyección. Jofre ha sido convocado 18 veces y ha jugado cuatro partidos.

Jofre Torrents fue titular contra el Terrassa / FCB

CENTROCAMPISTAS

MARC CASADÓ: El de Sant Pere de Vilamajor ha perdido esta temporada mucho peso en los esquemas de Flick. De ser un titular habitual ha pasado a ser un futbolista con pocos minutos. El mediocentro siempre cumple aunque en esta temporada solo ha sido titular en 14 de los 31 partidos que ha disputado en todas las competiciones. Aunque sea en un rol secundario Casadó siempre suma por el bien colectivo.

Casadó, en la eliminatoria de Copa ante el Albacete / Dani Barbeito / SPO

MARC BERNAL: El de Berga ha demostrado que su grave lesión es historia y que el futuro es suyo. Aunque le costó en los primeros meses entrar en los planes de Flick, su explosión goleadora ha sido sorprendente para los que no conocían su trayectoria en la cantera. 30 partidos, 12 titularidades y cinco goles son números positivos tras su lesión en Vallecas del pasado curso.

Lamine y Bernal celebran un gol / Valentí Enrich

TOMMY MARQUÉS: El mediocentro del Barça Atlètic ha sido una de las sorpresas de la temporada ya que pocos esperaban que Flick le diera la oportunidad de debutar. El clon canterano de Frenkie ha sido convocado en 29 partidos y pudo debutar contra el Mallorca. Todo apunta a que su presencia en la próxima temporada será mayor.

Tommy Marqués se ha ganado la confianza de Flick / Valentí Enrich

GAVI:El andaluz ha acabado de manera estelar un curso en el que ha vuelto a sufrir a causa de las lesiones. Gavi ha podido disputar once partidos siendo titular en seis ocasiones. Flick cuenta con él como un centrocampista capaz de jugar de mediocentro, interior, mediapunta e incluso como falso extremo.

Gavi celebra los títulos del Barça con una bandera muy especial / SPORT

FERMÍN LÓPEZ:Si la temporada pasada fue la de su consagración como jugador de élite, esta temporada ha dado otro paso más siendo el jugador más desequilibrante del equipo tras Lamine Yamal. 47 partidos, 33 titularidades, 13 goles y 17 asistencias son cifras excelentes pero su compromiso en el juego e intensidad son impagables.

Fermín es muy superior a Camavinga / Dani Barbeito

DRO:El gallego fue la gran sorpresa de la primera mitad del curso. Del Juvenil B pasó a ser un habitual en las convocatorias de flick. Dro entró en 19 convocatorias y sumó cinco partidos con el primer equipo. En el mercado de invierno decidió aceptar la propuesta del PSG ante el enfado de Flick.

Dro marcó en su debut en la gira / FCB

GUILLE FERNÁNDEZ:El interior de la Zona Franca solo ha sido convocado en un partido con el primer equipo. La temporada pasada ya estaba a caballo entre el filial y el equipo de Flick pero la gran competencia en su puesto le ha dejado sin opciones de debutar. Guille es un gran talento con un futuro todavía por resolver.

Guille Fernández puede volver al once del filial / FCB

DELANTEROS

LAMINE YAMAL: El mejor jugador del mundo juega de blaugrana desde que era prebenjamín. Con Hansi Flick el de Rocafonda no cesa de crecer y progresar en su juego. A su calidad extrema, esta temporada no ha parado de sumar cifras estelares a su juego mágico. Lamine ha marcado 24 goles y se ha inventado 18 asistencias en los 45 partidos que ha sumado esta temporada.

Lamine Yamal, durante el partido ante el Espanyol / Toni Albir / EFE

DANI OLMO:En su segunda temporada en el primer equipo blaugrana el egarense no solo ha jugado de mediapunta. Como extremo, falso nueve e interior Olmo ha dejado muestras de su innegable clase. El ex del Leipzig ha jugado 46 partidos con 29 titularidades, ocho goles y diez asistencias. Esta temporada las lesiones le han respetado más que en el anterior curso.

Dani Olmo, ante el Getafe / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

TONI FERNÁNDEZ:El de Rubí es una de las grandes joyas de La Masia y Flick siempre lo ha tenido en su radar. La temporada pasada le dio la oportunidad de estrenarse en Barbastro y este curso fue titular contra el Girona. Mediapunta, interior, extremo o falso 9 de una calidad inmensa su momento puede llegar en estos últimos partidos ligueros. Talento excepcional que merece más oportunidades.

Toni Fernández jugó sus primeros minutos en el campeonato liguero / Dani Barbeito

JUAN HERNÁNDEZ:El turolense ha sido uno de los jugadores más regulares del filial y su excelente rendimiento como interior o extremo ha llamado la atención de Flick que lo ha convocado en cinco partidos. Su versatilidad y calidad pueden ayudarle a optar a debutar a medio plazo con el primer equipo.

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Flick y Juan Hernández / Dani Barbeito

DANI RODRÍGUEZ: El extremo vasco debutó la temporada pasada en Valladolid pero esta temporada solo ha sido convocado una vez por Hansi Flick. Extremo veloz, hábil, goleador y desequilibrante su único handicap son las lesiones. Si logra evitar los problemas físicos, su futuro en la élite será esperanzador.